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內埔警因應春節連假車潮　4大觀光據點交通指引出爐

▲內埔警分局規劃好春節9天連假交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局規劃好春節9天連假交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

春節9天連假將到，內埔警分局轄內有4大景區，預計會湧入大批人潮，尤其萬巒豬腳街，警方已則劃好交通疏道勤務，指供停車資訊，籲請民眾配合，並謹記酒後不開車，確保交通平安。

▲內埔警分局規劃好春節9天連假交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局規劃好春節9天連假交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局規劃好春節9天連假交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局表示，轄內4大景區，預估最多遊客蒞臨的旅遊景點，首推位在萬巒鄉民和路上的「豬腳街」；再來是內埔鄉公所舉辦的「內埔尞藝文市集」(1/28-2/1)，也就是「內埔年街」，另外還有「六堆客家文化園區」(除夕休園)，以及在瑪家鄉的「臺灣原住民族文化園區」(除夕及小年夜，2天休園)。

因應湧入大批遊客，內埔警分局已規劃相關車流引導應變措施，首先在萬巒鄉民和路「豬腳街」，公告為行人徒步區，因為萬巒市區道路，路幅狹窄，只要一有違規停車，就會引發交通壅塞，籲請遊客先將車輛停在褒忠路及永和巷的6處停車場內(約260個車位)，再步行前往用餐、購物。

另內埔鄉公所旁邊的「內埔年街」活動，公告中興路、埔興路、文山路、南華路、文昌路、文盛路、文忠路、文昌路72巷等，為行人徒步及攤販區，另在學文路、和興路上的「和禎園」，規劃年街專用大型停車場，約可停放500輛左右自小客車，聯外道路均有指示牌引導前往。至於「六堆客家文化園區」及「臺灣原住民文化園區」，也都有提供停車場服務，請各位駕駛朋友能發揮耐心，聽從現場工作人員及員警交通指揮。

內埔警方表示，春節連假期間，餐敘、飲宴大幅增加，提醒用路人喝酒不開車，酒後可請代駕或搭計程車，另外行經「無(閃光)號誌路口」要停讓、不要超速、不闖紅燈，騎車請戴好安全帽，要跟前車保持安全距離，確保交通安全。

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