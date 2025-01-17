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黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

法務部長鄭銘謙。（圖／報系資料照）

▲法務部長鄭銘謙。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

兇嫌黃麟凱2013年殘虐殺害前女友及其母親，最終死刑定讞，於16日晚間伏法。這是賴清德上任後的第一起死刑，而黃麟凱被「挑中」的原因如今也曝光。

黃麟凱成為民進黨政府經過8年後「選中」執行死刑的第3人，使得國內死囚剩下36人。根據《中天新聞網》報導，憲法法庭去年9月20日做出死刑釋憲判決，被外界視為「實質廢死」，因為只要各級法院合議庭法官沒有「一致決」，或兇嫌有精神障礙、心智缺陷，都構成不得判處死刑的條件。

不過，黃麟凱是目前所有死囚當中，符合犯罪情節屬最嚴重，歷審都判決死刑，且最高法院5位法官也達成「一致決」的案例，除此之外，黃男沒有精神障礙、心智缺陷，所以鄭銘謙在16日簽署了黃麟凱執行死刑命令。

案發當年，黃麟凱還在軍中服役，卻趁機潛入前王姓女友家，犯下令人髮指的罪行。案件審理過程中，法院對其行為予以譴責，認定黃麟凱的暴行屬於兩公約規定的最重罪行，依此判處死刑。

最高法院2017年駁回上訴，確定死刑定讞，王父當時曾在法院旁聽後含淚呼籲，盼黃麟凱像鄭捷早日槍決伏法。時至今日，王父已經等了12年，得知黃麟凱16日晚被執行槍決，他僅表示，這段漫長的等待，終於迎來正義的回報，但這一切的付出和痛苦，仍無法挽回妻女性命。

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