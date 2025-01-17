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苗博雅「不該拿死囚的血來暖民調」　網朝聖舊文複習

▲▼苗博雅在5/24現身立法院場外。（圖／記者湯興漢攝）

▲社民黨台北市議員苗博雅。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

最年輕死囚32歲黃麟凱2013年以童軍繩將19歲王姓女友、47歲女友母親勒斃，16日晚間10點02分在台北看守所刑場伏法。對此，有網友朝聖社會民主黨議員苗博雅過去的貼文「再冷，也不該拿死囚的血來暖自己的民調」，希望苗可以對此回應。

苗博雅2015年6月5日曾發文：

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自2010年以來，馬政府總是挑選聲望低迷時執行死刑，將死囚當成提款機，掩蓋蔡英文訪美新聞，死刑顯然淪為執政者操弄民調的手段。馬政府這樣操弄，是在侮辱理性支持死刑的民眾」

行死刑的時機不涉及死刑存廢問題，縱然支持死刑者，也不會認同這樣粗糙操弄的手法。陳前總統任內暫停執行死刑，即使在聲望最低迷時，也從未以執行死刑拉抬聲望，與馬政府高下立判。

若國家堅持要保留死刑制度，就應該更完善死刑執行的程序。以美國為例，美國某些州份雖然保留死刑，但對於死刑執行都有充分預告期間，在數個月到半年之前，提前公告執行的對象和日期，讓社會有機會深入了解案情，也可確認一切法定救濟程序都已窮盡。避免成為政治操弄下的工具。

馬政府歷次執行死刑都是「黑箱程序」，沒有充分說明「選擇」死囚的程序和標準為何。去年倉促槍決使杜氏兄弟含冤而死的悲劇，羅瑩雪至今仍然不願面對。法務部應儘速公佈歷次挑選執行死囚的會議記錄及評估報告，供社會大眾檢視。

英九、瑩雪，再冷，也不該拿死囚的血來暖自己的民調，好嗎。

對此，許多網友16日得知黃麟凱伏法後，立刻到該文下方留言，「阿苗怎麼今天不講話了」、「時空背景不同之術將啟動」、「9年前的迴力鏢甩回來囉」、「可以把馬政府這三個字，改成民進黨嗎」、「朝聖何謂苗頭不對靜悄悄」、「今天執行死刑了，你怎麼不出來說兩句呢，是像你說的民調低迷嗎」、「名字改一改今天能再發一篇耶，阿苗」。

▼苗博雅全文如下。（圖／翻攝苗博雅臉書

▲▼苗博雅「不該拿死囚的血來暖民調」　網朝聖過去發文：複習。（圖／翻攝苗博雅臉書）

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