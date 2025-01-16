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黃麟凱伏法「實現司法正義」　定讞判決：必須死刑

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃麟凱因計畫殺人手法殘忍，被法院判死定讞伏法。（圖／資料照）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

死囚黃麟凱12年前殘忍絞殺前女友及其母親，雖在法院審判過程中，黃麟凱曾向死者家屬下跪道歉，但法院判決認定認為，黃麟凱早有計畫殺害前女友，毫無罪惡感，惡性重大至極，罪無可逭，「必須選擇死刑一途，無從迴避」，全案在2017年判決定讞。

根據定讞判決，黃麟凱在2013年9月29日，與王姓前女友見面商討20萬元債務問題，結果談判破裂，黃麟凱當晚就去買了童軍繩籌畫殺害王女，2天後(10月1日)下午，黃麟凱持備用鑰匙潛入王女住處，意外撞見正在午睡的王女母親，當下決定勒斃王母，繼續埋伏等到王女返家，再將王女綑綁性侵後絞殺。

判決指出，雖然黃麟凱殺害王母的部分，屬於臨時起意，罪責尚未達到判死程度，但黃麟凱在殺害王母之後，「全無道德罪惡之感」，執意執行原訂計畫，以殘忍、冷酷手法性侵並殺害王女，考量所有量刑因子後，認為「必須選擇死刑一途，無從迴避」。

黃麟凱上訴三審，希望考量他坦承犯行等情事減刑，但最高法院認為，黃凱麟並非自首，且始終否認性侵，辯稱沒有違反被害人意願，認為維持死刑判決，才能符合罪責原則，實現司法正義，因此在2017年7月3日駁回上訴，黃麟凱以死囚身分在牢中等待7年半後伏法。

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