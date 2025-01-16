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自小客拒檢狂逃「撞翻警車」　暴走男女被逮...抄出喪屍煙彈

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮警方昨（15）日在平鎮區南平路巡邏時，發現一輛白色車子疑為竊盜犯的車子，鳴笛示意停車，但該車卻高速逃逸，警方追緝並通知線上警力協助追捕，跨區至楊梅區追捕至小路時，甚至被該車衝撞導致翻覆，員警仍奮力將車上對男女追捕到案，其中男子是毒品通緝犯，警方在車上起出安非他命、依托咪脂菸彈及菸油等毒品，隨後再逮捕2名共犯，偵訊後依竊盜、毒品、毀損、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市平鎮警分局員警昨天下午巡邏時發現一輛白色涉嫌竊盜車輛時，警車鳴笛追捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局員警昨天下午巡邏時發現一輛白色涉嫌竊盜車輛時，警車鳴笛追捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局員警昨天下午巡邏時發現一輛白色涉嫌竊盜車輛，警車自後鳴笛追捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局員警昨天下午巡邏時發現一輛白色涉嫌竊盜車輛，警車自後鳴笛追捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方指出，昨天下午3時41分，員警在平鎮區南平路二段巡邏時，發現竊案嫌犯的白色車輛，隨即尾隨並鳴笛示意該車停車受檢，但該車卻拒檢高速逃逸，員警通報線上警網協助追捕，巡邏車一路從南平路跨區至楊梅沿省道永美路、中山北路追捕。

▲桃園市平鎮警分局員警追捕竊盜車輛時遭衝撞導致巡邏車翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局員警追捕竊盜車輛時遭衝撞導致巡邏車翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

被巡邏車追捕過程行經楊梅區某小路時，被該車猛力衝撞導致翻覆，所幸員警未受傷，仍奮力將車上31歲陳姓男子與27歲陳姓女子攔下，此時，支援警力到場，合力將2人拘捕到案，其中陳男孩被桃園地檢署、基隆地院發布毒品通緝之通緝犯，員警還在車上起出二級毒品安非他命2小包、三級毒品依托咪脂菸彈2顆、菸油3瓶等毒品證物。

▲桃園市平鎮警分局員警追捕竊盜車輛，員警奮力拘捕2名男女到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局員警追捕竊盜車輛，員警奮力拘捕2名男女到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方將2人帶回偵訊後，再循線在轄區某汽車旅館查獲24歲陳姓男子與33歲湯姓男子等共犯到案，4名男女偵訊後依竊盜、毒品、毀損及妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市平鎮警分局員警追捕竊盜車輛，在車上起出安非他命等毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局員警追捕竊盜車輛，在車上起出安非他命等毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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