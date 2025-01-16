桃園警執行年貨大街交管勤務　警友「行動補給站」送暖

▲桃園年貨大街已開始，桃園警分局負責周圍治安與交通維護，桃園警友會辦主任杜彥儒致贈獎勵金給分局長王智民，以感謝員警辛勞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2025桃園年貨大街活動已熱烈展開，桃園警分局協助周遭交通與治安維安，為執勤員警補充體力，並協調主辦單位動員義交協勤減少負擔，桃園分局警友會辦事處主任杜彥儒等人今天在桃園分局成立「行動補給站」，還準備咖啡、茶包、果汁、餅乾、水果等食品，供輪班休息同仁享用補充體力，分局長王智民則代表分局同仁感謝。

▲桃園年貨大街已開始，桃園警友會在桃園分局成立「行動補給站」，準備咖啡、水果等食品，供輪班同仁補充體力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警友辦事處主任杜彥儒、秘書長朱世丞、副秘書長黃寵文等人今天下午到桃園警分局，針對年貨大街指揮所慰勞辛苦執勤同仁致意，同時成立「行動補給站」，供應值勤同仁補充體力。

甫上任的分局長王智民指出，最近天氣普遍偏涼且早晚溫差大，除呼籲採買年貨市民注意身體狀況，如有身體不適情形，可隨時就近向執勤員警或工作人員反映，以利及時讓救護人員處置，採買年貨時要注意隨身攜帶包包等財物，以免遭扒竊，才能採買安心。

▲桃園年貨大街已開始，桃園警友會今天向桃園警分局致贈獎勵金勉勵員警辛勞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王智民強調，為避免造年貨大街會場週邊交通負荷過大，建議採買年貨市民多搭乘公共運輸工具前往，市府經發局考量民眾習慣騎乘機車採買年貨，特別於南華街、文化街、南門公園前人行道、民族路規劃機車臨停區，鼓勵民眾多加利用，以降低會場周邊交通負荷。此外，南門市場周邊南門公園及文昌公園兩處地下停車場一旦停滿汽車，會啟動勸離車道上停等要進入車輛，以避免造成周遭道路壅塞。

另年貨大街南門市場周邊包括中山路、三民路、南華街、文化街、南海街、鎮南街幾處交通管制點，有工作人員、執勤員警與義交協助，籲請用路人務必遵從指揮管制，遵守交通安全規則，共同維護良好交通秩序，桃園警分局會隨時注意南門市場（年貨大街）周邊交通狀況，機動調度警力疏導管制，必要時透過警察廣播電台提供最新路況，呼籲駕駛人避開塞車路段，提早改道行駛。