2025「百大最難吃食物」月餅入列！第1雷是這款餃子

▲中秋節大家會吃的月餅，登上2025百大最雷食物榜單。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

華人在中秋賞月會吃的月餅，居然登上國外最雷食物排行榜，世界美食百科「世界美食地圖」網站（TasteAtlas）從全球近60萬個評分中，選出讀者最不愛的100種食物，不少亞洲食物也名列其中，包括上述華人的傳統糕點，而榮登榜首的，則是來自芬蘭的「血餃子」。

▲最難吃食物冠軍，芬蘭的血餃子。（圖／翻攝自Taste Atlas網頁）

今年「榮登」榜首最雷的就是這款以黑麥或大麥粉混合動物血的「血餃子」（Blod Palt），滿分5顆星，僅拿下1.6顆星，至於位居第2的則是西班牙的沙丁魚潛艇堡（bocadillo de sardinas），得分1.9顆星。

▲排名第5雷的，是英國經典菜餚「鱔魚凍」。（圖／翻攝自Taste Atlas網頁）

第3雷的是瑞典的披薩餃（Calskrove），這是一款把漢堡、薯條通通填入披薩餃內的食物。至於排名第5雷的，是英國經典菜餚「鱔魚凍」，只得到2.1顆星，這款倫敦街頭美食，最早可追溯到18世紀，在當時，鱔魚在憂國是廉價且簡單的魚類，同時也是少數在嚴重污染的泰晤士河中倖存下來的魚類之一，而第6雷的則是紐約的拉麵漢堡。

▲第6雷的則是紐約的拉麵漢堡。（圖／翻攝自Taste Atlas網頁）

上述的這幾款食物，之所以能「名列前茅」，原因不外乎是賣相不佳，要不就是食材怪異以及讓人摸不著頭緒的組合方式，入榜也似乎合情合理，但百大榜中卻意外出現幾種華人或是亞洲人都相當熟悉的亞洲料理。

▲中秋節大家都會吃的月餅名列第12雷。（圖／翻攝自Taste Atlas網頁）

像是名列第12雷的，就是中秋節大家都會吃的月餅，另外日本的拿坡里義大利麵則是排名70名、另外還有排名87的皿烏龍麵以及第94 名的日本的「紅豆飯」，這類亞洲食物在亞洲地區其實都相當普遍甚至習以為常，但卻都能上榜，或許只能說口味真的是見仁見智，喜歡吃最重要。

▲華人在中秋賞月會吃的月餅，居然登上國外最雷食物排行榜。（圖／翻攝自X）

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