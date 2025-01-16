麵包剛過期還能吃？ 營養師勸「最好不要」：2關鍵可判斷

▲營養師提醒，麵包即使才剛過期幾小時也可能滋生細菌，建議「最好別吃」。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

麵包才剛過期幾小時，不少人仍會選擇吃下肚，避免浪費食物。然而，營養師張語希認為，過期的食物還是別吃最好，如果堅持想吃，可以從麵包的含水量高低來判斷，其中高水分含量如奶酥、果醬類的麵包，更容易滋生細菌，因此不要食用為妙。

張語希在臉書粉專「營養師 張語希」上傳影片分享，當被問及「麵包才過期半天，還可以吃吧？總不可能過期1分鐘都不能吃了。」對此，張語希表示，如果認為自己免疫力很強，堅持要吃過期麵包，可以先查看該麵包是屬於高水分含量還是低水分含量。

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張語希表示，像是奶酥、果醬類的麵包，歸類在高水分含量，更容易滋生細菌；而吐司、乾麵包等是低水分含量，「那就還OK啦」。

至於「是否能以肉眼判斷麵包還能不能吃」的問題，張語希指出，肉眼只能看到表面，如果用顯微鏡來觀察，「怕你就不敢吃了」。

除此之外，張語希提到，還有一個狀況仍可食用，就是當食品包裝上標示「最佳賞味期限」，代表在這個期間內，食物吃起來的狀態是最好的，超過這個時間，可能沒那麼好吃；但現在大部分都是寫「保存期限」，建議超過這個期間，就不要吃了。

針對保存期限、有效期限及賞味期限的差異，食藥署曾說明，「保存期限」是從製造日期算起，產品可以保持品質的期間，通常6個月，長為2至3年；「有效日期」是指可保持產品價值的最終期限，在有效日期內一定是安全可食用的；「賞味期限」則是指在此日期之前，食品可保持最佳品質，但並不表示在此日期之後，食品就不安全或變質了。

不過，食藥署仍呼籲，食品還是趁新鮮食用最好，在購買時就要先想好，不要一次買過量造成囤積，以確保吃到的食品都是最新鮮安全的。

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