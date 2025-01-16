外帶水餃「買40顆破37顆」！民眾氣炸：品質沒在顧...老闆回應了

▲民眾買了40顆水餃，有37顆水餃「餡料離家出走」。（圖／擷取自Facebook／宜蘭大小事）

圖文／CTWANT

無論男女老少，水餃都是相當受歡迎的國民美食，不過宜蘭一名民眾抱怨，近日他前往一間水餃店外帶40顆水餃，怎料回家準備享用時，竟發現有37顆水餃「皮肉分離」，氣炸直呼「老闆都沒在顧品質了嗎！」對此，店家也發聲回應了。

一名民眾在臉書社團「宜蘭大小事」PO出照片，發文透露自己近日前往當地一間水餃店消費，沒想到返家後打開一看，讓他當場傻眼，「我們買40顆破37顆，真的有夠扯的」，部分水餃甚至直接皮肉分離，氣到忍不住大罵「沒漲價之前破兩顆，漲價後全破！老闆都沒在顧品質了嗎！」

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貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，「這個品質真的是不及格」、「破成這樣好意思包給客人」、「當場就該拒收」、「感覺真的很不好，拉黑店家吧。」另外也有不少人反應，「以前剛開始不錯吃，後面都煮的破破爛爛」、「內用一次40顆幾乎全破，員工有計時器不用，老闆不知道在想什麼也不管管，連外帶也破破爛爛，好吃也不想再去買」、「上次看美食推薦去吃，只能說是一次店。」

對此，老闆也出面解釋，應是水餃數量沒掌控好一次下太多，加上高溫才導致水餃皮破裂，坦承是店家的疏失，願意全額補償客人的損失。

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