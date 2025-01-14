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八炯被撞急道歉「遭報應」！詹江村嗆罪有應得：應誠心向天懺悔

▲八炯與詹江村繼續隔空交火。（圖／翻攝自八炯Threads、詹江村臉書）

▲八炯13日前往警局做筆錄途中發生車禍。（圖／翻攝自八炯Threads）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「八炯」與YouTuber「閩南狼PYC」陳柏源，日前點名國民黨桃園市議員詹江村配合對岸媒體大搞統戰，2人甚至還到電視台攝影棚找詹江村理論，讓詹氣得提告加重誹謗、妨害自由等罪。不過，2人13日下午前往警局做筆錄途中竟發生車禍，讓他們連忙發布影片道歉「我們遭到了報應」。對此，詹江村則回應「罪有應得」。

八炯與陳柏源13日下午前往台北市警內湖分局做筆錄，不過在行經台北市敦化南路一路時發生車禍，2人事後在YouTube上傳影片向詹江村道歉，表示「我們做為平民的老百姓，被偉大的民意代表告，我們都不應該有任何質詢的意見，連碰都沒有碰到，就妨礙你的自由，對不起詹江村先生，我們也遭到了報應，在來的路上都被追尾，我們不應該去惹到這麼偉大的議員。」

為此，詹江村也在臉書發文回應，如果八炯與陳柏源真的是遭受天譴的話，那也是罪有應得，應該誠心向天懺悔，而不是對著媒體道歉。至於雙方的官司就在法院解決，如果再騷擾官司當事人，他還會再次提告強制罪。

▲八炯與詹江村繼續隔空交火。（圖／翻攝自八炯Threads、詹江村臉書）

▲詹江村酸八炯「罪有應得」。（圖／翻攝自詹江村臉書）

另外，詹江村也發布影片說明，八炯日前稱有20萬名台人持有中國大陸身分證，是沒有任何依據、在社群網站上面所散布的謠言，現在經內政部證實，擁有中華人民共和國身分證的台人不到10位，這種混淆視聽，又涉嫌要製造社會紛亂、製造對立的謠言，已經違反社會秩序維護法，司法單位應該要介入調查。

詹江村強調，就如同過去案例，有人散布謠言稱「公園裡面有壞人在抱小孩」，後來也被法辦，即使造謠的人稱「是基於善意想要提醒其他家長要注意」，依然是不被接受的，若真的有案例，應該要去提告，而不是在社群網站上面發布這種意圖影響人心安定的謠言。

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