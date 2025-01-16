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卓榮泰批在野刪預算！民眾黨酸：蔡英文2.9兆就能治國　賴清德不能？

▲▼面對行政院長卓榮泰呼籲在野黨團傾聽民意、不要為一己情緒報復性刪減預算，民眾黨列出刪減與凍結預算項目，強調現在刪完也有2兆8000多億，怎麼就會害政府失能了呢？（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

▲面對行政院長卓榮泰呼籲在野黨團傾聽民意、不要為一己情緒報復性刪減預算，民眾黨列出刪減與凍結預算項目，強調現在刪完也有2兆8000多億，怎麼就會害政府失能了呢？（圖／翻攝自Facebook／民眾黨，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立法院將在21日休會，朝野自昨（15）起協商114年度總預算案，由於在野黨刪減、凍結多項預算，使行政院長卓榮泰今（16日）率9部會首長召開記者會，呼籲在野黨審慎使用手上的權力。民眾黨16日痛批，前總統蔡英文2024年總預算2兆9000億就能治國，現在刪減後也有2兆8000多億，難道是總統賴清德不夠會治國嗎？

民眾黨16日表示，行政院長卓榮泰今天帶著一票部長、主委開記者會，集體扣在野黨帽子，說國會刪預算是情緒性、報復性、不理性，民進黨立委也當然也沒閒著，一下罵在野黨是當中共協力者、文化殺手，害公務員不能辦公；側翼也早就收到腳本，開始大規模造謠，但內容錯誤百出，不只項目錯、金額錯，還有預算提案單都沒有出現的文字內容，「民進黨中央政府結合黨籍民代、附隨組織聯手發假訊息，只為幫民進黨惡行遮醜，正是全台最大詐騙集團」。

民眾黨提及，114年度總預算歲出編到3兆1325億為史上最高，計畫內容卻灌水到不行，媒宣費超過14億，比去年增加5.9億多；立院預算中心調查近3年媒宣費辦理情形，指得標廠商過於集中，且沒有具體衡量宣導效果，其實不只媒宣費，中央政府總預算許多都是高舉抗中保台大旗、卻行綁樁自肥之實。

▲▼面對行政院長卓榮泰呼籲在野黨團傾聽民意、不要為一己情緒報復性刪減預算，民眾黨列出刪減與凍結預算項目，強調現在刪完也有2兆8000多億，怎麼就會害政府失能了呢？（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

民眾黨指出，身為在野黨，嚴格監督政府施政，為人民看緊荷包，「我們責無旁貸，你敢亂編、我們就敢刪！」並舉例監察院編列4240萬用於國家人權業務，像是要大力落實國際人權公約，但民進黨過去簽的《聯合國反腐敗公約》卻是年年跳票。

民眾黨提到，行政院大手筆編了5000萬新聞傳播業務費，加上450萬特別費，結果發言人卻帶頭散播假訊息，民眾黨要求撤換不適格發言人，行政院還已讀不回；內政部「全社會防衛韌性訓練工作」編列預算4億、業務費25億，但所提計畫根本亂寫，還編列毫不相干的「親子園遊會」，以及把人民納稅錢拿去餵養綠營側翼「特定學院」，究竟是在訓練「韌性」，還是在訓練人民的忍耐極限？

▲▼面對行政院長卓榮泰呼籲在野黨團傾聽民意、不要為一己情緒報復性刪減預算，民眾黨列出刪減與凍結預算項目，強調現在刪完也有2兆8000多億，怎麼就會害政府失能了呢？（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

民眾黨稱，文化部號稱要把台灣推上國際舞台，預算豪擲10億給 Taiwan Plus，再灑3.2億給《中央社》，實際上變成大內宣的擂台，Taiwan Plus不當報導美國大選，導致國家形象嚴重受損，《中央社》則花錢花到由盈轉虧，新任社長還在民視節目對霸凌案公然造謠。

民眾黨說明，NCC主管監督媒體假訊息，編列7500萬行政業務費，結果民眾檢舉假新聞，NCC還反過來幫腔說是言論自由，NCC的成效奇差，絕對是全民有感；數發部以為在每項預算加上「民主」兩字，就能讓人全數買單，一口氣湊了幾個完全不搭軋的計畫，預算硬是加到62億，只是內容跟計畫毫無交集，連補助誰都交代不清楚，這擺明就是「民主無價，所以我用力開價」。

▲▼面對行政院長卓榮泰呼籲在野黨團傾聽民意、不要為一己情緒報復性刪減預算，民眾黨列出刪減與凍結預算項目，強調現在刪完也有2兆8000多億，怎麼就會害政府失能了呢？（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

民眾黨再指，勞動部編了1253萬「基金運用業務費」，本來是要照顧勞工福祉、提升就業安定基金，結果被拿去裝潢個人辦公室、辦個人演唱會，這麼水的預算，難道只是要讓許銘春跟陳菊水水的而已？衛福部編列3000萬，本該處理食安、藥品短缺、毒品管制，結果「喪屍菸彈」橫行，引爆家長民怨，醫院管理也沒落實。

民眾黨說，財政部編列4.6億推動「新青年安心成家購屋優惠貸款」號稱史上最甜，結果上路不到半年，就把房市推向過熱，成了炒房幫兇；經濟部又編1000億撥補台電，但明明是民進黨錯誤能源政策才造成台電財務虧損，我們應該從源頭做起調整能源政策，也要減少燃煤發電量，而非無止境撥補台電黑洞。

民眾黨表示，農業部業務費預算高達8億，但在公糧收購價，立院決議調漲5元，但農業部卻不願意照顧農民，「農民生計都不顧了，首長憑什麼還有錢請客送紅包？」，首長特別費全部刪除。

▲▼面對行政院長卓榮泰呼籲在野黨團傾聽民意、不要為一己情緒報復性刪減預算，民眾黨列出刪減與凍結預算項目，強調現在刪完也有2兆8000多億，怎麼就會害政府失能了呢？（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

民眾黨強調，2024年總預算2兆9000億，前總統蔡英文就能治國，「現在總統賴清德也有2兆8000多億，怎麼就會害政府失能了呢？是賴清德不夠會治國嗎？」

最後，民眾黨說，2012年在野的民進黨主席蔡英文，霸氣喊出「面對未來經濟的低成長，我覺得現在政府機關所有預算都要減20％，一定要大砍，才會帶動結構性的轉變！」、「我當過部會首長，所以我知道砍掉10％，政府或部會都還是會活得好好的，而且最近幾年部會的預算都還在成長……許多部會有些業務確實應該淘汰」，難道現在執政後的賴、卓又要使出時空背景不同之術，或腦袋位置換置之術嗎？

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