　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本出現「規模8」大地震前兆！專家曝「這3縣」危險了

圖為2024年1月1日，日本石川縣能登半島規模7.6地震。（圖／達志／美聯社）

▲圖為2024年1月1日，日本石川縣能登半島規模7.6地震。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

1月13日晚間21時19分，日本九州島東部的日向灘發生了規模6.9強震，且此次地震的震源正巧在南海海槽沿線，位置特別敏感，讓日本政府不敢大意。地震專家也示警，絕不能掉以輕心，尤其新潟縣、靜岡縣、千葉縣都已經出現大地震的前兆，其中新潟縣更有機率發生規模8的大地震。

新潟縣

眾所周知的大地震前兆就是所謂的「靜穩化」現象，這種現像是指一個地區一直有定量的地震活動，但在一段時間內，地震的數量會異常減少，變得相當平靜。目前已在新潟縣長岡市附近觀察到此類現象，而2004年新潟縣規模6.8的中越地震就發生於此地岩體變形的邊緣，然而地震當時應變主體還沒有垮掉，如果應變本體又移動，可能引發規模7.5至8的地震。

最初引發中越地震的應變位於一個被稱為「新潟－神戶應變集中帶」的區域。這是日本地殼應變最集中的區域之一，從新潟經長野、滋賀延伸到神戶。在這一帶，過去曾發生過多次大地震，因此被認為是地震活動活躍的地區，例如過去就曾發生如1995年規模7.3阪神大地震，因此2025年仍須高度關注。

靜岡縣

地震發生的其他前兆之一是地下水溫的升高。當地下岩層受到壓力而產生裂縫時，滲入這些裂縫的地下水會因高溫流體（如氣體等）的作用而被加熱，導致水溫升高。這種現象的原因在於地殼深處的應力變化，當岩層的壓力累積到一定程度時，岩石破裂形成新的通道，使得深層高溫流體能夠上升到較淺的地下水層。水溫的異常變化往往被認為是地震即將發生的可能訊號之一。

專家指出，靜岡縣燒津市和沼津市地下水水位正在隨著水溫的上升而抬升，這恐怕是南海海槽大地震的前兆，並可能在不久的將來發生，情況也變得越來越緊急！

千葉縣

在關東地區，包括千葉市在內的千葉縣西北部有一個太平洋板塊和菲律賓海板塊碰撞的地區，自2021年10月發生規模5.9地震以來，該地區的地震活動增加。

在大地震發生之前，基岩向其他基岩傾斜的地區會發生多次小地震，該地區的大地震次數也比較明顯。 如果千葉縣西北部發生規模7地震，首都東京的正下方就會發生地震，因此必須格外小心。

在東京都內，從青梅市經過立川市延伸至府中市，有一條名為立川斷層帶的活斷層。這條斷層帶被認為具有較高的地震活動潛力，將來可能會發生規模約7.4的大地震。根據地質研究顯示，這條斷層帶自1000至2000年前以來未發生過地震，因此累積的應力可能已達到臨界點，增加了地震發生的可能性。

延伸閱讀
皮蛋裡有寄生蟲？顯微鏡下「超多條蠕動」　專家打臉解釋：不可能
女客昏倒臉色發黑…她控店員「冷血跨過」繼續送餐　真相大逆轉！兩餐喊告了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭內幕
涉性愛趴被罵「愛滋輝」　網紅不忍了！發聲喊告
醫生自己都不吃！　日醫點名「5種常見藥」：別輕易服用
警攻堅！萬華9賣淫妹+7男客被逮　畫面曝
許允樂認愛後「首同框李玉璽」！
賴清德贈暖暖包！　韓國瑜笑：還是送我假髮？美國很冷
乾冷空氣接力！　再一波低溫探7度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以哈停火！各國領袖回應一次看　川普：加薩不再是恐怖組織避風港

罕見談起拜登退選　吉兒認了「對裴洛西很失望」：曾是50年好友

日本出現「規模8」大地震前兆！專家曝「這3縣」危險了

美準國務卿盧比歐：應讓中國了解「侵台代價太高」

「美台避免雙重課稅法案」捲土重來　獲眾議院高票通過

7女被逼「扒光內褲」蹲下搜身！　怒控警方羞辱偵訊

LIVE／拜登告別演說　感性回顧「為美國服務50年」：我一生的榮幸

荷蘭向美國靠攏　先進半導體設備「擴大出口管制」

美準國務卿「挺台參加國際論壇」　指控北京靠欺騙成為超級大國

野火奇蹟！　焦黑廢墟中「1977年藍色麵包車」完好無損

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

8縣市低溫特報！2地非常寒冷　要凍到明晚

以哈停火！各國領袖回應一次看　川普：加薩不再是恐怖組織避風港

罕見談起拜登退選　吉兒認了「對裴洛西很失望」：曾是50年好友

日本出現「規模8」大地震前兆！專家曝「這3縣」危險了

美準國務卿盧比歐：應讓中國了解「侵台代價太高」

「美台避免雙重課稅法案」捲土重來　獲眾議院高票通過

7女被逼「扒光內褲」蹲下搜身！　怒控警方羞辱偵訊

LIVE／拜登告別演說　感性回顧「為美國服務50年」：我一生的榮幸

荷蘭向美國靠攏　先進半導體設備「擴大出口管制」

美準國務卿「挺台參加國際論壇」　指控北京靠欺騙成為超級大國

野火奇蹟！　焦黑廢墟中「1977年藍色麵包車」完好無損

「HONDA CR-V」今年推新改款！北美將新增越野油電新車型

22歲酒駕累犯男撞死人還落跑　一毛未賠2審判囚11年怨：判太重

機車「鬼切左轉」騎士被撞倒地　高速翻滾險被輾畫面曝光

阿隆索合約還沒談好　大都會探詢交易小葛雷諾

女子將年假當「尾牙獎品」遭開除　她怒向公司求償147萬元

以哈停火！各國領袖回應一次看　川普：加薩不再是恐怖組織避風港

評總預算案「浮編濫用嚴重」　黃揚明曝「這事」是執政黨重大危機

跟球迷交換球衣卻被拿去拍賣！ 　溫班亞瑪傷心發文回應

提刪光公視預算引爆名導怒火　陳玉珍開戰：不會縮手！這是天職

人頭馬蛇年限定繽紛如畫　歐肯走潮風又亮又派

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

國際熱門新聞

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

日本驚傳台人暴力毆打　他騎在21歲男身上連擊

即／以色列和哈馬斯達成停火協議　結束15個月加薩衝突

美股勁揚703點！　台積電ADR漲2.66％

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

1星期收入逾6萬　女創業賺翻：30歲要退休

TikTok正面槓上美政府　傳主動關閉全美1.7億用戶

尹錫悅被捕後不久　南韓男公搜處附近自焚

野火奇蹟　1977年麵包車完好無損

中企涉供華為「台積晶片」　美列黑名單

美12月CPI年增2.9％　Fed暫停降息壓力增

她示威被逼「脫光內衣褲」蹲下搜身

拜登：以色列與哈瑪斯同意永久停戰　協商期間持續停火

機場安檢5行為觸發警訊！

更多熱門

相關新聞

超雷尾牙「限時90分鐘」趕人　全體傻眼超商續攤

超雷尾牙「限時90分鐘」趕人　全體傻眼超商續攤

歲末年初各家公司行號都會舉辦尾牙、春酒等活動，犒賞員工一整年的辛勞付出。不過，有網友抱怨，公司在一間合菜餐廳舉辦尾牙，結果用餐時間只有1個半小時，即使10幾樣菜拚命上，也完全來不及吃，後來時間一到店家就開始趕人，附設的特約停車場也只讓客人停2小時，超過要加收100元，讓他超傻眼。

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

日本博愛座禮讓5類人！律師「對比北捷」：為何反對

日本博愛座禮讓5類人！律師「對比北捷」：為何反對

刮刮樂中獎！擺攤阿婆確認完突現「1詭異行為」

刮刮樂中獎！擺攤阿婆確認完突現「1詭異行為」

關鍵字：

地震周刊王

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里

迪化街名店「老董娘」疑遭詐騙！　3億全捐東林寺

李怡貞酸奈奈子「一看就綠茶」

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面