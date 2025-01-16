日本出現「規模8」大地震前兆！專家曝「這3縣」危險了

▲圖為2024年1月1日，日本石川縣能登半島規模7.6地震。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

1月13日晚間21時19分，日本九州島東部的日向灘發生了規模6.9強震，且此次地震的震源正巧在南海海槽沿線，位置特別敏感，讓日本政府不敢大意。地震專家也示警，絕不能掉以輕心，尤其新潟縣、靜岡縣、千葉縣都已經出現大地震的前兆，其中新潟縣更有機率發生規模8的大地震。

新潟縣

眾所周知的大地震前兆就是所謂的「靜穩化」現象，這種現像是指一個地區一直有定量的地震活動，但在一段時間內，地震的數量會異常減少，變得相當平靜。目前已在新潟縣長岡市附近觀察到此類現象，而2004年新潟縣規模6.8的中越地震就發生於此地岩體變形的邊緣，然而地震當時應變主體還沒有垮掉，如果應變本體又移動，可能引發規模7.5至8的地震。

最初引發中越地震的應變位於一個被稱為「新潟－神戶應變集中帶」的區域。這是日本地殼應變最集中的區域之一，從新潟經長野、滋賀延伸到神戶。在這一帶，過去曾發生過多次大地震，因此被認為是地震活動活躍的地區，例如過去就曾發生如1995年規模7.3阪神大地震，因此2025年仍須高度關注。

靜岡縣

地震發生的其他前兆之一是地下水溫的升高。當地下岩層受到壓力而產生裂縫時，滲入這些裂縫的地下水會因高溫流體（如氣體等）的作用而被加熱，導致水溫升高。這種現象的原因在於地殼深處的應力變化，當岩層的壓力累積到一定程度時，岩石破裂形成新的通道，使得深層高溫流體能夠上升到較淺的地下水層。水溫的異常變化往往被認為是地震即將發生的可能訊號之一。

專家指出，靜岡縣燒津市和沼津市地下水水位正在隨著水溫的上升而抬升，這恐怕是南海海槽大地震的前兆，並可能在不久的將來發生，情況也變得越來越緊急！

千葉縣

在關東地區，包括千葉市在內的千葉縣西北部有一個太平洋板塊和菲律賓海板塊碰撞的地區，自2021年10月發生規模5.9地震以來，該地區的地震活動增加。

在大地震發生之前，基岩向其他基岩傾斜的地區會發生多次小地震，該地區的大地震次數也比較明顯。 如果千葉縣西北部發生規模7地震，首都東京的正下方就會發生地震，因此必須格外小心。

在東京都內，從青梅市經過立川市延伸至府中市，有一條名為立川斷層帶的活斷層。這條斷層帶被認為具有較高的地震活動潛力，將來可能會發生規模約7.4的大地震。根據地質研究顯示，這條斷層帶自1000至2000年前以來未發生過地震，因此累積的應力可能已達到臨界點，增加了地震發生的可能性。

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