一堆騎士不知！機車「加裝1物」遭檢舉　1800元直接飛了

▲有騎士因為在機車身用布套罩著，結果挨罰1800元。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台灣民眾大多習慣騎乘機車通勤，近年來也有越來越多人選擇購入電動車，不少車主會為愛車加裝車套保護車身，但這樣其實會挨罰！最近有一名騎士遭檢舉車身與行照不符，只因為他的車子有用車套，被依法開罰最高要1800元；貼文引起一票機車族討論，一眾車主震撼原來這樣會被檢舉，驚呼「10台狗肉（GOGORO）7台有用耶」。

一名網友在PTT發文指出，他看到有民眾因為機車加布套被檢舉，罰單上寫著，「民眾檢舉加布罩與登記顏色不符」；一開始原PO覺得很瞎，但想過之後又覺得算合理，「就跟行照顏色變不一樣了，假如犯罪就無法用車身顏色辨別」，他認為要加布套就用透明或是跟車身一樣素色，並慶幸自己沒有使用。

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貼文一出底下引發大票網友熱議，一票人恍然大悟，紛紛表示完全不知道裝布套會被檢舉，也有知情人說，顏色和行照不符合本來就可以檢舉，「加布套也會被刮傷啊，不懂加布套的意義」、「這本來就能檢舉，只是想不想的問題」、「路上看到一堆狗肉都有裝，不就每天被檢舉」、「很多騎士車身也會包膜，完全沒想過這個可以檢舉」；另外也有人推敲，被檢舉的車主應該是得罪鄰居，不然大多時候沒人會那麼有空到處檢舉。

依據道路交通安全規則第三十九條之二條機車申請牌照檢驗項目及基準，其中有「車輛型式、顏色與紀錄相符」，代表機車須與行照上登記的符合，否則若是被檢舉或警方盤查的話，恐遭處以新台幣900元以上、1800元以下罰鍰，及車主須在期限內回到監理站重新驗車，還有可能要更換行照。

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