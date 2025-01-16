超雷尾牙「限時90分鐘」趕人　全體傻眼超商續攤

▲歲末年初各家公司行號都會舉辦尾牙、春酒等活動，犒賞員工一整年的辛勞付出。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

歲末年初各家公司行號都會舉辦尾牙、春酒等活動，犒賞員工一整年的辛勞付出。不過，有網友抱怨，公司在一間合菜餐廳舉辦尾牙，結果用餐時間只有1個半小時，即使10幾樣菜拚命上，也完全來不及吃，後來時間一到店家就開始趕人，附設的特約停車場也只讓客人停2小時，超過要加收100元，讓他超傻眼。

原PO在批踢踢八卦板發文，「打工處的老闆請吃尾牙，定了合菜餐廳，結果用餐時間只有一小時半，10幾樣菜拚命上，根本來不及吃。桌子沒空間就問要不要換小盤？要不要打包？一個半小時到了，就直接說後面有客人，哪幾樣要打包？然後就被趕出去了，只能去超商喝咖啡續攤」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名網友提到，更誇張的是，餐廳附設的特約停車場也只給客人停2小時，超過還得加收100元，讓他傻眼直呼「吃過這麼多尾牙第一次吃到這種的，覺得滿好笑的，各位覺得呢？」

話題引發討論，不少網友留言「太扯了吧」、「什麼爛合菜餐廳，才吃一小時半就趕人」、「哪家啊？這麼急著換桌」；也有人認為「一開始講好，那就是你公司問題啊」、「哪家尾牙沒包場」、「一個半小時尾牙？都沒活動喔？」、「上菜上的快其實時間應該夠耶」。

延伸閱讀

▸ 帶媽出國找哥付錢…換沙發也要兄長買單 奇葩小姑嗆：嫂子不高興什麼

▸ 日本海上漂流80公里！21歲陸女「撐36hr奇蹟獲救」笑喊：感謝脂肪夠多

▸ 原始連結