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拜登：以色列與哈瑪斯同意永久停戰　協商期間持續停火

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯今天達成初步的停火與人質釋放協議。美國總統拜登說，經歷煉獄般痛苦的巴勒斯坦民眾可返回加薩，停火協議將持續有效，直到協商出永久結束戰爭的方案。

以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）的戰火延續15個月，造成嚴重傷亡，9成加薩民眾流離失所。在美國、埃及、卡達介入協商下，雙方今天初步達成6週的停火與人質釋放協議，同意分3階段協商，永久結束戰爭。

拜登（Joe Biden）今天指出，協議內容正是他去年5月提出的方案。在第一階段6週停火期間，以色列軍隊完全撤出加薩的人口密集地區，哈瑪斯釋放部分人質，包括老弱婦孺、生病者及美國籍人質，巴勒斯坦民眾可返回加薩。

拜登說，這6週內將繼續協商，以達成永久結束戰爭的方案；若需要更長時間，停火協議將持續有效，直到協商完成；同時，哈瑪斯將釋放其餘生還的人質，以色列軍隊全面撤出加薩。在最後第3階段，哈瑪斯返還死亡人質的遺骸。

加薩停火協議終於在美國政權交接期達成。美國總統當選人川普（Donald Trump）內定的駐中東特使魏科夫（Steve Witkoff）也參與協商。拜登指出，他的政府與新政府團隊在協商中展現一致的立場。

他說：「協議是我的政府制定和談判的，但大部分的內容將由下一屆的政府來執行。在過去的幾天裡，我們展現一致的立場。」

拜登說，這是他經歷過最困難的協商，最終能達成的原因，主要在於美國支持以色列對抗哈瑪斯及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的行動、及美國結合盟友，合力挫敗伊朗、葉門的青年運動（Houthis）對以色列的攻擊。

他指出，美國這些努力改變區域局勢，支援哈馬斯的恐怖組織網絡變得更脆弱。

拜登表示，他很滿意同時達成釋放人質協議，只有人質獲釋，戰爭才能結束。巴勒斯坦人民經歷的煉獄無法想像，人質的家人也痛苦地等待這一天的到來。

哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列南部，殺害大約1200人，劫持超過250名人質。以色列大規模反擊，雙方在加薩交戰至今15個月，造成逾4萬6000名巴勒斯坦人死亡，逾11萬人受傷。聯合國估計，加薩230萬人口中，約9成流離失所。

以色列軍方指出，以軍有400人在加薩陣亡。

以哈雙方在2023年11月曾停火逾1週，哈瑪斯當時釋放105名人質，以色列則釋放約240名巴勒斯坦人。最初被哈瑪斯挾持的人質中，只有少數被以色列救出，有數十人的遺體被尋回。以色列士兵曾將3名人質誤認為哈瑪斯分子，不幸將他們擊斃。仍被關押約96名人質中，以軍認為34人已死亡。

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