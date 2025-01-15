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台電2000億撥補若遭刪　經部次長：只剩漲價、舉債兩種方式

▲▼台電,台灣電力公司,停電,用電,省電,跳電,節電,電費,供電,電力。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣電力公司。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台電近年來虧損嚴重，經濟部追加2000億元預算補助，但在野黨卻揚言刪除。對此，經濟部次長連錦漳15日表示，假設撥補落空，台電僅剩漲價及舉債等兩種方式可以挽救財務狀況。

經濟部次長連錦漳15日在立法院經濟委員會表示，年前油價、氣價都會凍漲，水價則會檢討，不一定會調漲，因為調漲水電都需要考量經濟、民生狀況，再經過審議會同意。

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▲▼經濟部次長連錦漳出席「行政院會後記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲經濟部次長連錦漳。（圖／記者陳家祥攝）

針對在野黨要刪除2000億元的預算，連錦漳表示，若沒有2000億元補貼民生用電，台電的經營壓力會很大，財務上也會出現困難；另外，電費調漲事關重大且台電已大量舉債，但他們不可能讓台電倒閉，將針對燃料成本進行調整，也會觀察川普上任後的國際能源價格。

台電指出，2022年到2024年的3年間，已吸收民生電價2800億元，讓每度電的低於成本1元，共有超過1400萬戶受惠。

據悉，台電過去曾澄清，因為烏俄戰爭造成國際燃料價格上漲，燃料支出都比戰前增加一倍，因此2022年虧2675億元、2023年虧1985億元、2024年虧損400多億元，截至2024年底已累計虧損超過4200億元。

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