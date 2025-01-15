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柯建銘還在談大罷免　黃國昌納悶與賴清德怎分工：策略太高深莫測

▲民眾黨代理5主席黃國昌出席「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨代理主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院今（15日）下午進行黨團協商，但因民進黨團總召柯建銘冗長發言，導致藍委不滿數度與柯爆發口角，最終宣布院長韓國瑜散會。民眾黨團總召黃國昌說，總統賴清德在民進黨中央主持中常會，老柯利用利院黨團協商繼續談大罷免，「所以賴清德跟柯建銘的分工是什麼？」賴、柯是一人一把號？還是兩個人在對嗆？還是兩面手法？這策略太高深莫測，完全沒辦法理解。

黃國昌說，已經不曉得要怎麼形容柯建銘發言的品質，到茶水間要杯茶喝時，發現立法院的職員、公務員都聽不下去了，顯然柯建銘就是擺明沒有要協商，「沒有要協商可以，我們就直接進院會處理」。

黃國昌表示，柯建銘在今天協商還在說大罷免要來了、你們完蛋了，「我想說，今天禮拜三是民進黨中常會，莫非是今天中常會柯建銘不敢去開，因為他要當著賴清德的面談大罷免？賴清德不讓他談，所以利用黨團協商的時候講大罷免事情」。

「我就非常好奇，賴清德在民進黨主持中常會，老柯利用利院黨團協商當做舞台，繼續在談大罷免，所以賴清德跟柯建銘的分工是什麼？」黃國昌納悶，現在賴清德跟柯建銘是一人一把號？還是兩個人在對嗆？還是兩面手法？這策略太高深莫測，完全沒辦法理解。

黃國昌直言，今天柯建銘在協商謾罵在野黨幹部，批評是跳樑小丑、賣國，「我必須很老實講，我唯一感受到的是，柯建銘的情緒已經完全失控，我覺得他不管是他的情緒管理、語言管理、時間管理，都已經荒腔走板到不知道怎麼辦的狀況」。

「所以大家都有心理準備，按照柯建銘的搞法，等於是跟所有在野黨的黨團說，我們沒有要好好的協商。」黃國昌說，如果沒有要好好協商也沒關係，就按照議事規則處理。黃強調，所謂的協商不是在聽你講古，是我表達我的立場你同意不同意？不同意就按照規則表決，事情就這麼簡單。

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