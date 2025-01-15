今年太苦！民眾黨年終一度剩1個月　黃國昌「自籌260萬」再補0.5月

▲民眾黨過往都是發1.5個月年終，但今年組織擴大、業務增加，變成剩下1個月，使民眾黨代理黨主席黃國昌喊出願自籌260萬，維持1.5個月年終。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

農曆春節將至，民眾黨今年1月初開會討論年終獎金，儘管去年編列預算時，仍維持每個人可拿1.5個月，但由於今年組織活動增加，為樽節開支，只能夠發1個月，較去年少了0.5個月。據了解，民眾黨代理黨主席黃國昌得知後，認為今年黨職人員都很辛苦，所以願意自籌約260萬元，補發0.5個月，維持1.5個月年終獎金。

民眾黨去年年終為1.5個月，並且在年底編列隔一年的年終獎金預算，據了解，當時編今年年終獎金為1.5個月，但因為非選舉年，募款較不容易，且黨內組織擴大、業務增加，加上又常有街頭行動，所以今年內部計劃希望樽節開支、開源節流 ，今年年終獎金一度變成只有1個月。

而民眾黨每隔一段時間會找勞資代表開會，據了解，今年1月初柯文哲被羈押、黃國昌接代理黨主席後，黃國昌主持會議中得知，今年年終比去年還少，只剩下1個月，便詢問「若維持1.5個月的話，還差多少錢？」得知差260萬左右後，表示「今年大家都很辛苦」等言論，不希望比去年還少，所以願意自己想辦法籌到這筆錢，維持今年發1.5個月年終。

對此，民眾黨發言人吳怡萱證實，今年不是選舉年，財務運用上就多所考量，也謝謝代理黨主席黃國昌的用心。