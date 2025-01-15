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統刪軍事裝備設施預算3%遭批　黃國昌批民進黨：抹紅伎倆拙劣

▲民眾黨代理主席黃國昌拜會民眾黨台北市議員、台北市議長戴錫欽。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨代理主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨團提出通案刪減軍事裝備及設施預算3%，引發民進黨立委批評。對此，黨團總召黃國昌今（15日）接受媒體人平秀琳專訪時說，民進黨不願就事論事、一出手就是抹紅，「過去10年軍事設備設施統刪的比例，都是3%到5%，民進黨完全執政是統刪3%到4%，馬政府是統刪5%」，若以這標準，曾提出要統刪預算的立委，全部都應該要用外患罪起訴。

黃國昌說，民眾黨所有預算提案都是就事論事，沒有情緒。最近民進黨不斷做兩波操作，第一波說民眾黨對於有關軍事設施、設備預算統刪3%，是幫助中共打擊台灣國家安全、嚴厲指責是中共在地協力者，「針對這種抹紅伎倆，今天我在黨團協商非常嚴正回應，不知道民進黨是忘了還是刻意抹紅，過去幾年軍事預算最少就是統刪3%，還有統刪4%」。

黃國昌直言，他在黨團協商嚴正抗議民進黨不就事論事、就預算論預算，一出手就是抹紅，且抹紅伎倆非常拙劣，如果民進黨說，民眾黨把軍事設備設施預算統刪3%，就變成老共在地協力者，那就嚴肅了，「過去10年軍事設備設施統刪的比例，都是3%到5%，民進黨完全執政是統刪3%到4%，馬政府是統刪5%」。

「過去10年有統刪軍事設施設備預算的立委，全部都應該要用外患罪起訴。」黃國昌說，今天下午他提出這樣嚴正的抗議並駁斥後，民進黨提不出任何像樣的反駁，「因為他們無從反駁，我講的都是客觀事實」。

黃國昌強調，在處理預算提案時候是有做功課的，他還交代民眾黨委員們，不要讓民進黨抹紅，該監督要監督，但是增強台灣自我防御能力是支持的，所以民眾黨團對於國防部、國防外交的預算是很客氣，刪減比例是最低的，「這樣還要搞抹紅，我完全無法接受」。

黃國昌說，這種這麼容易做事實查核的事情，民進黨團幹事長吳思瑤，為什麼敢在媒體上散播謠言、抹紅監督預算的在野黨？因為民進黨知道自己控制媒體了，鋪天蓋地抹紅，你這些小黨澄清反駁，綠媒可能理都不會理，這就是民進黨這幾年操作的手法。

「為什麼今年總預算我們會大砍媒體宣傳費用？」黃國昌直言，因為政府不好好做事，花納稅人搞大內宣外，還拿納稅人的錢植入特定媒體、養媒體攻擊政敵，哪個正常民主國家會幹這件事？以前民進黨在野時高舉黨政軍退出媒體的理想，但現在是黨政軍就是媒體，未必要用所有權的形式控制，如果當特定媒體的重要收入來源都是政府，自然而然會看到晚上特定媒體的政論節目會長成這樣。

黃國昌還說，今天晚上大家去看，那些綠媒的政論節目一定繼續抹紅，不會做事實查核。

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