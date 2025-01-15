女經理語帶嘲諷瘋狂PUA　妹子面試遭羞辱爆哭「過程像性侵」

圖文／鏡週刊

一名打算年後轉職的女網友近日到某公司應徵人資，結果慘遭女經理瘋狂羞辱，一下數落她想談薪酬，一下又針對外表舉止說三道四，最後甚至嘲諷「我這樣說妳不會感到挫折吧？」滿腹委屈的女網友只能回家爆哭，形容這場面試如同一場性侵的過程，被否定的挫折感讓她無法不去在意。

原PO近日在Dcard論壇分享糟糕的面試經驗，指出當天應徵人資招募人員過程中，女經理先是不滿她履歷針對職缺設計，認為原PO應該要全盤接受職缺的工作內容及薪酬。

接著女經理開始處處找碴，說原PO手碰桌子的舉止令她很介意，又說聽前面人資轉述原PO性格較活潑「看起來就是家裡養的很好吧？」稱原PO一看就是張白紙、根本是個孩子，且上一份工作面試表現一定很糟糕。

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但女經理沒打算收手，繼續笑著問原PO「妳猜妳自己幾成的機率會上？就妳目前表現跟感受？妳自己覺得呢？」最後更睜大眼睛、陰惻惻地微笑，語帶嘲諷問道「我這樣說妳不會感到挫折吧？」

儘管原PO全程微笑努力應對，可用心準備的結果卻是被人踐踏到一文不值，她實在沒辦法無視，只能回家爆哭，想著女經理否定她的一切，形容面試就像「一場被侮辱性侵的過程。」看到原PO無故被面試官霸凌羞辱，網友們紛紛送暖打氣，認為主管不停PUA肯定有鬼，這種公司不去也罷，她值得更好的去處。

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