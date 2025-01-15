桃園市中路足球場整建敲定　立委萬美玲爭取教育部補助6成經費

▲立委萬美玲邀集教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠等人會勘桃園中路足球場現況。（圖／萬美玲服務處提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

立法院教育文化委員會今（15）日上午會勘位於桃園市桃園區中路足球場，召委萬美玲邀集教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠等人會勘。萬美玲指出，桃園市僅三座正規11人制足球場，中路足球場是其中一座，當時球場以簡易方式規劃，導致排水、草坪狀況都不符正式球場使用規定，更容易造成球員受傷。會後決議，中路足球場將斥資7500萬元整建，教育部補助6成的4500萬元。剩餘4成與維護經費由市府逐年編列經費支應。

今天會勘行程中，出席者包括教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠與市府體育局長許彥輝等人，另外，桃園市議會陳美梅與林政賢等人也到場關心。

▲萬美玲爭取教育部補助整建桃園中路足球場。

立院教育文化委員會召委的萬美玲指出，桃園市目前有31所小學、7所國中與6所高中有正式足球校隊，但正規11人制足球場僅有3座，中路足球場就是其中一座，中路足球場於2020年落成啟用，當時僅以簡易方式規劃，球場採用土方填平，導致平整性、安全性與排水都不符合正式足球場規定，此外現況草地狀況極差，且有大小坑洞與小石礫，容易造成球員受傷問題，且現場缺乏照明設備，至今已無法舉辦正式賽事，連練習都要擔心球員受傷等情事，亟待改善優化。

萬美玲向中央爭取補助經費整建，教育部次長張廖萬堅與體育署長鄭世忠等人會勘後拍板定案作成決議，將斥資7500萬元改成養護容易且不易受天候影響的人工草皮足球場，其中教育部體育署負擔6成即4500萬元，剩餘4成約3000萬元則由市府編列，今年農曆春節前就能開始前期規劃，力拚明年7月完工，其餘維護經費則由教育局逐年編列預算維護球場。

萬美玲強調，預估明年7月中路足球場順利整建完成後，將有平整地坪、舒適的人工草皮及夜間照明設備，未來桃園區有足球隊或社團學校，包括武陵高中、慈文、經國、中興、文昌、會稽國中與中山、西門、文山、龍山、會稽、同安、同德、建德、大業、永順國小、莊敬、新埔、康萊爾國小等學校小球員都能在中路足球場訓練比賽，萬美玲感謝教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠與市府體育局長許彥輝同意補助中路足球場整建經費。