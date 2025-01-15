　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市中路足球場整建敲定　立委萬美玲爭取教育部補助6成經費

▲立院教文委員會今天召委萬美玲邀集教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠等人會勘桃園中路足球場現況。（圖／萬美玲服務處提供）

立委萬美玲邀集教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠等人會勘桃園中路足球場現況。（圖／萬美玲服務處提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

立法院教育文化委員會今（15）日上午會勘位於桃園市桃園區中路足球場，召委萬美玲邀集教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠等人會勘。萬美玲指出，桃園市僅三座正規11人制足球場，中路足球場是其中一座，當時球場以簡易方式規劃，導致排水、草坪狀況都不符正式球場使用規定，更容易造成球員受傷。會後決議，中路足球場將斥資7500萬元整建，教育部補助6成的4500萬元。剩餘4成與維護經費由市府逐年編列經費支應。

今天會勘行程中，出席者包括教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠與市府體育局長許彥輝等人，另外，桃園市議會陳美梅與林政賢等人也到場關心。

▲立委萬美玲發言爭取教育部補助整建桃園中路足球場。（圖／萬美玲服務處提供）

▲萬美玲爭取教育部補助整建桃園中路足球場。

立院教育文化委員會召委的萬美玲指出，桃園市目前有31所小學、7所國中與6所高中有正式足球校隊，但正規11人制足球場僅有3座，中路足球場就是其中一座，中路足球場於2020年落成啟用，當時僅以簡易方式規劃，球場採用土方填平，導致平整性、安全性與排水都不符合正式足球場規定，此外現況草地狀況極差，且有大小坑洞與小石礫，容易造成球員受傷問題，且現場缺乏照明設備，至今已無法舉辦正式賽事，連練習都要擔心球員受傷等情事，亟待改善優化。

萬美玲向中央爭取補助經費整建，教育部次長張廖萬堅與體育署長鄭世忠等人會勘後拍板定案作成決議，將斥資7500萬元改成養護容易且不易受天候影響的人工草皮足球場，其中教育部體育署負擔6成即4500萬元，剩餘4成約3000萬元則由市府編列，今年農曆春節前就能開始前期規劃，力拚明年7月完工，其餘維護經費則由教育局逐年編列預算維護球場。

▲立院教文委員會今天召委萬美玲邀集教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠等人會勘桃園中路足球場現況，會中拍板決定由教育部補助6成經費。（圖／萬美玲服務處提供）

萬美玲強調，預估明年7月中路足球場順利整建完成後，將有平整地坪、舒適的人工草皮及夜間照明設備，未來桃園區有足球隊或社團學校，包括武陵高中、慈文、經國、中興、文昌、會稽國中與中山、西門、文山、龍山、會稽、同安、同德、建德、大業、永順國小、莊敬、新埔、康萊爾國小等學校小球員都能在中路足球場訓練比賽，萬美玲感謝教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠與市府體育局長許彥輝同意補助中路足球場整建經費。

 【更多新聞】

►叔叔照顧未成年姪女竟2度侵犯　認罪賠償60萬獲原諒下場出爐

市府擴大推動「安心點」3社會福利　張善政：提供暖心社會照顧

越南失聯移工組車手集團　抽屜藏219萬贓款！6人收押今起訴

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
男採海菜被大浪捲走死亡
23歲男「刮到」神秘特斯拉！維修費飆80萬
玉山下雪了　雪白仙境曝光
獨／黃仁勳旋風來了！台中市府邀逛逢甲夜市、一中街　攤商嗨翻
國旅沒救了？他逆風評2025「先雨後晴」　2大關鍵原因曝
沈春華女兒出國「心跳飆速急送醫」　5位數海外醫藥費曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

Compass集團親訪台南　黃偉哲盼日本友人多認識選購台南好米

台南打造優質校園資訊基礎環境建設　蟬聯11年全國特優！

桃園市中路足球場整建敲定　立委萬美玲爭取教育部補助6成經費

祥蛇獻瑞　台電台南暖心關懷獨老送年菜紅包

接任員林市長！前民政處長賴致富宣誓：致力市政無縫接軌　

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

導入科技救災！台東縣消防節表揚警消及服務30年義消楷模

氣溫驟降！台東縣政府寒冬送暖　為弱勢民眾親送熱食

基隆市府公布「蛇來運轉」春聯　漸層線條展現海港特色

南消2024年強化災害防救志工救災中程計畫　榮獲全國第一

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

陳奕認愛小10歲五分埔千金　穩交10個月「我出道她可能才9歲」

造型師媽媽生重病　宋慧喬一聽「秒匯巨款」

賓士妹勤美商圈搶車位　嗆「沒寫妳名字」結局超反轉！

Compass集團親訪台南　黃偉哲盼日本友人多認識選購台南好米

台南打造優質校園資訊基礎環境建設　蟬聯11年全國特優！

桃園市中路足球場整建敲定　立委萬美玲爭取教育部補助6成經費

祥蛇獻瑞　台電台南暖心關懷獨老送年菜紅包

接任員林市長！前民政處長賴致富宣誓：致力市政無縫接軌　

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

導入科技救災！台東縣消防節表揚警消及服務30年義消楷模

氣溫驟降！台東縣政府寒冬送暖　為弱勢民眾親送熱食

基隆市府公布「蛇來運轉」春聯　漸層線條展現海港特色

南消2024年強化災害防救志工救災中程計畫　榮獲全國第一

作家涉精舍命案…詭吐1句話遭羈押！前學員揭真面目：我不相信

傑米福克斯睽違10年合體卡麥蓉狄亞茲！　「當場肉搏」嚇壞小孩

男花蓮石梯坪採海菜落海！大浪捲走卡礁岩　拉上岸送醫不治

高雄誇張三寶！騎士闖紅燈撞輕軌列車倒地　下秒爬起來跑了

台灣是AI浪潮受益者！　老謝秀關鍵數據證明

快訊／高雄3機車燒成骨架　疑微型電動2輪車電池自燃釀禍

楊晨熙談單身養小孩「感覺沒問題」　當媽半年認了：以前也想過

妹子每月收前男友轉2200元　用途曝光！網讚：負責任好人

All in存款買房沒錢裝潢　「女友1舉動」超暖！他驚：像中樂透

日本19歲印尼女看護涉殺人！　廁所產子後虐殺女嬰

載7大袋狂蠕動毒蛇放生　遭阻比丘尼怒嗆「加持過沒有毒」

地方熱門新聞

南投縣春節連假三大塞車地雷路段曝

2025桃園年貨大街登場　優質年貨一站購足

失業給付更方便　雲林海線鄉親北港就能辦

新春用藥慢性病患提前領　舊藥回收三步驟

愛心滿滿　桃園移工宿舍大火募捐二手衣爆量

煮食不慎釀火警鄰居報案化危機

《邁進—周景揚校長與中央大學》 新書發表

慈濟草屯邀500弱勢和獨老歲末圍爐

張善政聽取捷運綠線　周邊通行環境改善計劃　　

高鐵桃園站送上新年禮物　協助慢飛天使出遊

日式老屋與貓台南主題餐廳登場

嘉義市粉紅燈飾「I CHIAYI U」登時代廣場

童寒冷夜公園徘徊　屏東警助找到家人

94歲長者申辦輔具補助在無障礙之家電梯滑倒受傷

更多熱門

相關新聞

萬美玲號召　逾500人響應「義捐秀髮」

萬美玲號召　逾500人響應「義捐秀髮」

立法委員萬美玲及桃園市兒童少年保護協會，邁入第 17年舉辦的「義捐秀髮 、美麗重生」活動，30日於桃園區經國國中登場，號召56位義剪設計師參與，逾500人響應捐髮。出席活動的市長張善政表示，要達到捐髮長度的25公分必須要留1年半以上時間，很感動有這麼多熱心朋友捐髮、及義剪和義工參與，讓活動洋溢著滿滿愛心。

立委萬美玲號召　桃園「義捐秀髮」逾400人

立委萬美玲號召　桃園「義捐秀髮」逾400人

關鍵字：

中路足球場整建立委萬美玲教育部次長張廖萬堅體育署長鄭世忠

讀者迴響

熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

男日抽出「1000c.c.牛奶痰」！醫嘆：已成台灣最大死因

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

精舍殺人關鍵原因曝　王薀眼睜睜看她遭虐死

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

蹦闆副業營收超過50億「超狂年終曝光」！

不吃甜仍患糖尿病　身體1部位變粗是警訊

女大生按摩熟睡遭店長硬上　「非常噁心」對話曝

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

陸女緬甸獲救　爸爸高喊：有強大祖國

性侵案波及美樂蒂聯名！麥當勞2點回應

更多

最夯影音

更多

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面