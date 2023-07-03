創新高！立委萬美玲號召　桃園「義捐秀髮」逾400人男性有9名

▲立委萬美玲號召9名男性加入桃園「義捐秀髮」行列。（圖／萬美玲服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

邁入第16年、由立法委員萬美玲及桃園市兒童少年保護協會共同主辦的「義捐秀髮、美麗重生」活動，2日於桃園區經國國中舉行。萬美玲立委表示，今年參與捐髮者逾400人，其中男性捐髮者更創新高達到9名，他們在留長髮期間，格外引人注目，還有一位是桃園區東埔里江慶尚里長，也在現場報名剪掉他的長髮。

此外，還有12組親子檔報名捐髮，除了母女檔、父女檔，甚至還有父子檔，姐妹共同捐髮的也有高達16組，其中更有三對雙胞胎姐妹一起捐出他們美麗的頭髮。活動一開始由許瑜珊老師帶領6位癌友學生為大家表演現代舞，曲目為「太想念」主要訴說想念當初為他們捐出頭髮及捐款的善人，讓他們渡過那段艱難的化療歲月，意義非凡。

萬美玲指出，義捐秀髮活動已經持續16年，每一年活動都得到很多人幫忙，尤其是很多小朋友響應，把自己美麗的頭髮剪下來捐給癌友，讓他們抗癌過程可以更有自信尊嚴，是非常有意義的活動。

多年前，她到林口醫院去探望罹癌的小朋友，發現這些小朋友要回到學校生活，在外觀上的回覆也是他們重建之路相當重要的一環，因此開始辦理義捐秀髮活動，且除了募集頭髮外，也邀請許多好朋友共同出錢出力，幫忙募集製作假髮費用，讓癌友們都能有一頂專屬自己的假髮，重新找回自信。

萬美玲表示，每次活動能夠順利圓滿，除了感謝來捐髮的小朋友外，更要感謝每一年協助義剪的設計師團隊們，因為他們每次來參與活動，就等於當天完全沒有收入，因此要特別感謝他們的善心義舉。

桃園市王明鉅副市長表示，過去在台大擔任副院長期間，也看到很多癌友，他們都很害怕化療，除了化療造成身體不適，還有掉髮問題，因此各大醫學中心都在努力募集假髮等資源，要幫助這些癌友。

林口長庚醫院賴瓊慧副院長表示，長庚擔負起全台4分之1以上癌友照顧工作，除了生理上的治療，更重要的是對癌友心理上的照顧，因此成立癌症資源中心，並從2014年起跟萬美玲委員合作，一起幫助癌友製作專屬假髮，給與癌友心裡上最大的照顧與支持。

這項活動，今年邀請到桃園市家長會長協會、桃園區各國中小家長會、林口長庚紀念醫院、桃園市立經國國中、桃園市美容美髮商業同業公會、桃園市桃園區女青年會、桃園市豐溢公益慈善協會、桃園市國際關懷協會，以及桃園區自強里、新埔里、經國里、龍鳳里辦公處，一起擔任共同協辦單位。