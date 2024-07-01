立委萬美玲號召逾500人響應「義捐秀髮」　助癌友抗病重拾信心

▲立委萬美玲號召逾500人響應「義捐秀髮」。（圖／萬美玲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

立法委員萬美玲及桃園市兒童少年保護協會，邁入第 17年舉辦的「義捐秀髮 、美麗重生」活動，30日於桃園區經國國中登場，號召56位義剪設計師參與，逾500人響應捐髮。出席活動的市長張善政表示，要達到捐髮長度的25公分必須要留1年半以上時間，很感動有這麼多熱心朋友捐髮、及義剪和義工參與，讓活動洋溢著滿滿愛心。

張善政並當場稱讚出席活動的市議員陳美梅，和立委萬美玲一樣，也留了一頭美麗的秀髮「也可以參與捐髮善行」。不過，兩人笑而不答！立委萬美玲指出，義捐秀髮活動隨著逐年舉辦，報名參加人數愈來愈多。當中有30組由家人一同報名，包括母女檔有17組、有1對父子檔，姊妹11組、姊弟1組，更有7名男性，特意留長髮來捐助癌友。

▲「義捐秀髮」唯一父子檔蔡昕紘同學(右二)，留長髮期間常被誤認是妹妹。（圖／萬美玲服務處提供）

其中，桃園高中的林家綾同學，過去在國小、國中都各捐過一次，今年趕在高中畢業前再捐一次，藉以告別過去踏入新旅程，她也表示以後上大學、出社會，仍會繼續捐下去，盼在人生每個階段都留下捐髮紀錄；又，今年捐髮活動報名者，有不少人是連續多年參加，也有許多人因周遭親友罹癌的經歷，受到感動啟發，繼而投入捐髮行動。

來自桃園同德國中及同德國小的蘇家三姊妹(蘇榆情、蘇榆涵、蘇渝文)，兩位姊姊是第4次捐髮，妹妹則是第3次捐髮；桃園信義國小的李宇馨小妹妹，她媽媽過去也曾是癌症病友，這次媽媽黃雅玲女士特別帶著她一起報名捐髮給癌症病友；年僅5歲的張芷語小妹妹，因媽媽本身是護理人員也是癌症病友，因化療後掉髮，特別希望讓女兒捐髮來做愛心。

分別來自桃園龍安國小6年級的王詩甯同學及建德國小6年級的林沛璇同學，小小年紀都已參與3次捐髮，其中林沛璇同學的第1次捐髮還是由萬委員親剪；而桃園中山國小3年級的徐子閑小妹妹，為了捐髮從1歲就開始留髮到現在；中山國小的曾家華小妹妹由媽媽帶著她與妹妹一起捐髮。

來自會稽國小的蔡昕紘小弟弟，則跟爸爸第4年一起報名捐髮活動，起初是爸爸認為應該示範給小孩做對社會有意義的活動，沒想到一捐就4年，而蔡昕紘小朋友在留髮過程中很辛苦，常會被誤認為女生而被叫妹妹，在學校也因為上廁所被誤會走錯男廁，幸得學校老師支持體諒與宣導，為了做善事而留長髮，才讓今天能順利捐髮，造福需要的癌症病友。

立委萬美玲希望藉由每年不間斷地義捐秀髮活動，來給癌症病友最大的支持力量，幫助他們在抗癌路上不寂寞，復健路上更順遂，重新找到自信與美麗。