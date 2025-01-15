「中國版英偉達」寒武紀連虧多年　2024四季度有望單季轉虧為盈

▲寒武紀參展2024深圳高交會。（圖／翻攝寒武紀科技）

記者魏有德／綜合報導

大陸生產AI智慧晶片、被稱為「中國版英偉達」的龍頭企業「寒武紀」昨（14）日晚間公佈2024年財報，預計全年營收增幅超50%，全年淨虧損也實現大幅收窄。據了解，寒武紀創立至今仍未實現盈利，不過，2024第四季度營業收入或達8.85億元至10.15億元（人民幣，下同），同比增幅達57%至80%；歸母淨利潤或達2.4億元至3.28億元，有望單季度扭虧為盈。

▲寒武紀思元220晶片。（圖／翻攝寒武紀科技）

《中國證券報》報導，寒武紀預計，2024年實現營業收入10.7億元至12億元，同比增長50.83%至69.16%；歸屬於母公司所有者的淨利潤虧損3.96億元至4.84億元，虧損較上年收窄42.95%至53.33%。

寒武紀預計2024年仍然虧損，但虧損幅度持續內收，此前，寒武紀2024年三季報公佈後，不少投資者以其存貨和預付款的增勢判斷，公司仍在增加備料，預期2025年可能首次實現盈利。

▲寒武紀「思元270」第二代雲端智慧加速卡。（圖／翻攝寒武紀科技）

公開資訊顯示，寒武紀成立於2016年，以研發創新人工智慧晶片、打造AI處理器為核心業務，因此也被稱為「中國版英偉達」。寒武紀在2020年7月於科創板上市，至今仍未實現獲利，進入2025年，寒武紀在股市上表現不錯，市值一度衝破3000億元，一度擠入科創板前三，目前總市值僅次於中芯國際和海光信息。

值得注意的是，隨著AI領域在全球迅速發展，2024年起，更多AI晶片獨角獸公司正在籌備IPO。其中，由英偉達前全球副總裁、中國區總經理張建中創辦的GPU晶片企業「摩爾線程」已於2024年11月在北京證監局辦理輔導備案登記，啓動A股上市之路。

此外，燧原科技也在2024年8月主動公示，已完成上市輔導備案登記，其創辦人趙立東、聯合創辦人張亞林均曾在AMD工作多年；壁仞科技2024年9月也公告在上海證監局辦理輔導備案登記，準備踏上IPO之路。