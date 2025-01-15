最大工殤案件RCA案更二審　222人獲賠1.7億！被害人喊話最高院

▲RCA案一軍更二審宣判，RCA員工關懷協會於高等法院前拉起紅布條。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國最大工傷案件RCA賠償案，高等法院進行更二審審理，針對尚未確定的222名被害人，高院改判法商湯姆笙等4家公司須賠償1億7千餘萬元。被害人組成的「RCA員工關懷協會」也在現場拉起紅布條，除了感謝高院改判准賠償以外，也希望最高法院趕緊讓本案確定，別再拖延。

本案因美國無線電公司（RCA）1970年起於桃園與竹北、宜蘭設廠生產電視機的電腦選擇器等產品，製作過程中使用三氯乙烯等致癌物質有毒溶劑，嚴重污染土地和地下水。但公司管理階層隱瞞相關訊息，讓員工飲用受汙染的地下水，並暴露在汙染環境下，導致工廠2萬餘名員工中，有數千人罹患癌症。1992年汙染案件爆發後，RCA緊急關廠離開台灣。

受害的員工組成「RCA員工關懷協會」，向之後併購RCA的法商湯姆笙、美商奇異等4家公司，聯合求償27億餘元。一審台北地院經過8年審理後，2015年間判決RCA與湯姆笙公司，須連帶賠償其中445人共5.6億元。案件上訴二審，高等法院2017年間再度改判，這次判決RCA等4公司須連帶賠償486人，賠償金額增加到新台幣7億1840萬元。

案件經最高法院廢棄發回後，更一審僅剩246人受害員工請求約6億多元。更一審於2020年3月間宣判，當時更審法院僅判准24人，獲賠5940萬元，判准人數、金額，約僅十分之一。全案再經廢棄發回更二審，更二審法院針對222名被害人判准賠償1億7千零70萬餘元。

對於判決的結果，RCA員工關懷協會理事長杜津珠表示認同，但希望全案趕緊於最高法院確定，這才能算獲得實質的正義。此外，協會也喊話高院與最高法院，針對本案第二批前員工組成被害者「二軍」，起訴求償73億餘元部分，也要趕緊審理，並儘速確定。

本案宣判時，審判長邱琦當庭解說判決理由概要，其中這222人中，有94人是飲用、吸入、觸摸到這些致癌物有毒溶劑，但並未發病；歷審對於這批人是否給予賠償，有不同的爭議。但更二審合議庭認為，這批被害人雖無外顯的疾病，無法認定健康權遭侵害；不過根據部分科學文獻記載，這些致癌物仍會侵入人體，所以更二審法院認為這批被害人的身體權、身體完整性受侵害，故此判准對這批人賠償精神慰撫金。