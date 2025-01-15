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廢床墊害死27歲騎士兒！兇手是小犬颱風　傷心母淚嘆：再議討公道

記者唐詠絮／彰化報導

2023年小犬颱風來襲，彰化1名27歲許男無照騎機車，清晨5點多天還未亮，載友人前往鹿港，行經線西鄉沿海路時，撞到一塊白色床墊，造成顱內出血身亡，床墊所有人黃女被依涉過失致死罪嫌移送，事故鑑定會認定兩造均有肇責、但彰化地檢以罪證不足不起訴處分，許男的媽媽今天難過的表示，「真的無法接受」，將聲請再議。

▲許男遭床墊撞擊身亡，地檢不起訴，許男媽媽無法接受。（圖／民眾提供）

▲許男遭床墊撞擊身亡地檢不起訴，許男媽媽無法接受。（圖／民眾提供）

▲彰化27歲許男撞擊床墊身亡。（圖／ETtoday資料照）

▲許男遭飛出的床墊撞擊身亡。（圖／ETtoday資料照）

這起離奇死亡案件發生於2023年10月5日清晨4點多，當時正值小犬颱風來襲，床墊突然騰空飛起，還在空中翻了180度落到大馬路上。許男騎機車載著施姓友人，於清晨5點多經過，疑似視線昏暗，閃避不及撞上，人被摔飛出去頭部傷重，隔天11時50分許院方宣告死亡，施男則是四肢擦傷，自行就醫。

檢方依據行車事故鑑定，發現該路段限速70公里，許男不僅超速行駛，甚至還無照上路，而床墊所有人黃女未將床墊放置妥當雖然疏失，但不構成過失致死罪，做出不起訴處分。

今天許男的媽媽哭著說，收到地檢不起訴書，「簡直無法接受」，兒子因撞擊床墊死亡，給黃女借放床墊的鐵工廠老闆有到場拈香，但丟棄床墊的黃女都沒有出面，連一句道歉也沒有，案件發生後，都是透過律師來談，本來說要和解，結果也是沒有。

▲彰化27歲許男撞擊床墊身亡。（圖／ETtoday資料照）

▲許男遭床墊撞擊身亡。（圖／ETtoday資料照）

許男的媽媽說，兒子當天騎的機車是10幾年的舊機車，而且又是颱風天，如果像鑑定報告說的有騎到80-90的時速，應該連同他友人都會出事吧，不可能只有他兒子喪命。

根據兒子所載友人轉述，當時騎車的時速只有70公里，看到床墊時就來不及了。但好好的一條馬路怎麼會有床墊，黃女就算借放在廢棄工廠前的空地，也不應該說「要等到過年時公所才有清運」，這說的很不合理，現在只要打到清潔隊都會幫忙處理，況且也也沒有將床墊捆綁好，才會造成兒子撞擊死亡，至今黃女連一聲道歉都沒有，每天想到兒子就無法入眠，身體也每況愈下，將會聲請再議。

▲彰化27歲許男撞擊床墊身亡。（圖／ETtoday資料照）

▲許男騎機車遭床墊撞擊身亡。（圖／ETtoday資料照）

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