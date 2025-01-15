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「雙槍嘯天」殺宮廟主委！兄弟庭外圍觀　檢反對減刑：鼓勵出名

▲▼男子催討宮廟主委300萬元不成，憤而持雙槍開 槍。（圖／民眾提供，下同）

▲台中一名張男去年8月在福雅宮朝郭姓主委開8槍，被依殺人未遂起訴。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中市一名綽號「嘯天」的張姓男子，去年8月朝福雅宮郭姓主委近距離開槍，導致郭腳部中2彈，被依殺人未遂起訴。案件近日審理時，道上兄弟相當關注，甚至跑到法庭外圍觀，檢方認為，張男是有計畫性犯案，甚至滅證後才自首，若減刑，等同鼓勵年輕人在道上出名，犯案後再自首。張男否認砸手機滅證，辯稱是犯案後情緒暴躁，才會破壞丟棄。

回顧該案，去年3月綽號「嘯天」的張姓男子，在詹姓乾爹過世後，想起福雅宮郭姓主委與乾爹有300萬債務糾紛，認為郭男未歸還、心生不滿，假意到宮廟當志工接近郭男。8月24日，張男見郭男在辦公室休息，返回機車上拿取雙槍，直接走到辦公室門口朝郭開槍，郭腳部中了2槍，張見郭沒被打死，又從口袋掏出手槍射擊，所幸均未射中，張男事後被依殺人未遂等罪嫌起訴。

▲綽號嘯天的張男持雙槍當眾開槍。（圖／民眾提供）

台中地院7日進行準備程序庭時，郭男到場向法官陳述意見，稱「我跟他乾爹並沒有債務糾紛」，當時法庭外還有5名以上黑衣人站在門口，雙眼緊盯張男，事後還頻頻向張男的律師詢問開庭內容。

今（15）日案件進行審理，張男均認罪。檢方追問案件細節，詢問張男為何在案發後邊騎車邊講電話，是與誰通話？張男遲鈍了一下反問「一定要說嗎？」審判長高思大直言，都已經坦承犯行了，張男才表示「我跟我朋友說我衝動了，交代我要去投案。」

檢方問，為何要在一處草叢邊停車，並且破壞手機？張男辯稱，當下怒氣壓不下來，才會停車冷靜，講完電話跟乾弟告別時，卻因為手機訊號不良，才摔手機，猛踩10下。但檢方質疑，該手機經數位還原，有監控被害人GPS定位之系統，懷疑背後另有主謀。

▲台中槍殺福雅宮主委嫌犯。（圖／記者許權毅攝）

▲檢方認為不應讓張男減刑，如果減刑恐變相鼓勵年輕人藉由犯案出名。（圖／記者許權毅攝）

檢方認為，張男不符合《刑法》第62條自首要件，亦不符合《槍砲彈藥刀械管制條例》第18條前段，自首並報繳其持有之全部槍砲、彈藥、刀械者，可減輕或免除其刑。另一方面，張男有計畫性犯案，自3月起謀劃該案，6月到場場勘拍照，傳送給幕後人，案後刻意損毀手機、製造斷點以及煙滅證據，本案有許多道上兄弟矚目，被害人亦為地方仕紳，若讓其減刑，變相鼓勵年輕人可犯案後自首，在道上出名。

張男辯護律師則認為，張男在案發當天便到派出所自首，繳交所有槍枝子彈，並且接受警方偵訊，坦承犯行，得依法減刑。另外，遭張男損毀之手機經數位還原，也看不出有共犯涉入情形，客觀事實也未中斷，檢方所述均為推測之詞。合議庭諭知，全案下月宣判。

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