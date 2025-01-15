82歲失智嬤的專屬天使！台中暖警1年半3度送回家　路比她還熟

▲▼豐原員警曾羿翔1年半內3度協助送婦人回家。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市神岡區82歲患有失智症的王姓婦人，日前趁兒子工作不在家，半夜溜出門結果迷了路，在街頭徘徊被路人發現，員警曾羿翔清晨6點獲報趕往，一眼就認出王婦，要協助送回家途中，還被質疑方向錯了，直到曾員牽著王婦的手進入屋內，才回想起這正是居住多年的家，原來，2人非常有緣，曾員在1年半以來已經幫忙送回家3次了。

豐原警分局神岡分駐所警員曾羿翔獲報趕往一家位在和睦路的雜貨店前，一到現場就認出迷途者的王姓婦人，原來，王婦過去已有2次的迷途紀錄，分別是112年9月，113年11月，巧合的是，都被曾員碰上了。

曾員為安撫王婦緊張情緒，一面耐心陪伴，一面駕車護送大約1公里外的住處。途中，還被王婦質問方向不對，曾員考量迷途次數頻繁，依據老人保護相關規定通報社會局，由社工介入協助。

豐原分局統計，去（113）年共尋獲236名失蹤人口，其中失智長者共計13名。呼籲家中若有精神疾病患者、失智或年長者等走失高風險群，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，以利警方迅速查證迷失長者身分並聯繫家屬。

▲▼大雅員警協助將88歲婦人送回家。

失智走失的情形，各地都有!大雅警分局頭家派出所警員黃健瑋、賴枻洋，日前凌晨2點多獲報潭子區頭張路一段86巷口，有名88歲賴姓婦人站在路中間，當天氣溫下探10度，員警再三詢問，問不出姓名電話及住處，身上只帶著一把磁扣鑰匙。

警方判斷婦人行動不便，應該是離家不遠，但逐一訪查附近社區大樓，無奈都沒人認識， 在僵持1個多小時之後，婦人突然說自己認得門前的大樹與石頭，興高釆烈地說自己家到了，賴婦家屬在睡夢之中被警方叫醒，驚覺完全不知道母親半夜離家，相當感謝警方主動協助。