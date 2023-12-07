　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中警驚爆臥底內鬼！6度外洩緝賭掃毒行動　判刑2年3月不給緩刑

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中地院將劉判刑2年3月，不予緩刑。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市時任霧峰警分局偵查佐劉正雄，在今年分局偵辦毒品案期間內神通外鬼，攜帶檢察官辦案的卷宗與張姓毒販見面，導致張男順利潛逃出國，至今仍逍遙法外；劉又被查出，他2016年任職第六警分局小隊長時， 將警方查緝賭博專案日期外洩給博弈網站友人，台中地院依偽造文書、洩密等罪判刑2年3月，並痛斥若給予緩刑，其他兢兢業業、如履薄冰的執法人員將情何以堪，不予宣告緩刑。可上訴。

判決指出，霧峰警分局今年4月偵辦網路販毒案，查緝李姓藥頭到案，李男供出張姓男子為乾燥大麻花來源之一，張男向劉正雄打聽案情，劉竟持檢察官辦案卷宗，與張男在南投一家紓壓會館碰面，張男得知警方緝毒情資，5月19日從金門小三通管道出境，滯留大陸迄今未歸。

檢警又查出，劉正雄擔任台中市第六警分局小隊長期間，於2016年5月20日以LINE向涉嫌經營網路博弈的友人張男（與毒品案張男為同一人）告知「5月24日至5月26日是特別日子，找時間聚聚」，張問「什麼特別日子」，劉正雄說「專」、「案」，「大家都看得懂，只有你問什麼特別」等語，將警方查緝賭博專案的日期洩漏給張男。

另外，劉正雄也於2020年任職霧峰分局期間，透過警局內部查詢系統幫毒犯查知有烏日分局的偵防車跟監，洩漏警方辦案行蹤。

法官審酌，劉身為第一線執法者，應奉公守法、廉潔自守，卻利用職務將警方偵辦案件的情資內容外洩，對國家公權力、法秩序傷害甚鉅，仍給予緩刑，其他兢兢業業、如履薄冰之執法人員將情何以堪？考量犯罪時間橫跨7年之久、洩密6次，難認是一時失慮而不慎觸法，依洩密、個資法、公務員登載不實文書等罪，將劉判刑2年3月，其中1年1月得易科罰金、易服勞役，不給緩刑。

據查，劉在今年6月間因涉貪汙案遭羈押並停職，後經台中地檢署認貪汙案罪證不足，改依洩密、個資、偽造文書等罪起訴，劉復職；後來劉又被查出第六警分局的洩密案，日前判決出爐認定有罪，目前台中市警局正準備下達停職令。

劉在今年8月15日調任大雅警分局，大雅警分局今日針對此案表示，近日劉的判決出爐，其中1案有期徒刑不得易科罰金、不得易服社會勞動及緩刑，將依警察人員人事條例第29條第1項第5款報局辦理劉員停職事宜，待停職令送達本分局之翌日起執行。

▲▼ 。（圖／截取自Google Maps）

劉姓偵查佐目前調任大雅警分局。（圖／截取自Google Maps）

ET快訊
好市多優惠密碼曝！　「標籤有2符號」買到賺到
快訊／MLB重磅交易！　洋基喜迎重砲手
阿信跪地嘶吼「10拍E6」遭質疑　五月天技師PO圖解答
22歲男醉駕500萬M4跑車出事了　連撞畫面曝！
LINE貼圖十大排行出爐！　它首次奪冠
LIVE／吳慷仁現身啞鈴弒父案開庭　門前隱味牛肉麵老闆酒駕道
閃對向來車！　28歲女撞樹死亡
快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光
全台最豪華！900坪唐吉訶德開幕直擊　人潮擠爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台版N號房！拍裸照送iPhone　自稱「台蘿教主」騙86人...6噁男慘了

桃園逆子勒殺母親！伴屍7hrs後自首　國民法官開審...今開庭協商

撞人畫面曝！22歲男醉駕500萬M4跑車出事了　連撞2車酒測達1.41

車停高鐵站旁「砰砰砰3聲」車身被打凹　玻璃秒變蜘蛛網

呂秋遠討30萬律師費被控詐欺！今獲不起訴　北檢：契約認知不同

襲臀2次挨告求饒沒用　基隆男急喊「我現在都遠離女性」

粉紅夾腳拖太搶眼！車手走出超商露馬腳　30天領百萬遭巡邏警逮捕

閃對向來車！花蓮自小客飛20公尺「衝田裡撞樹」　女駕駛送醫不治

超狂冷氣師傅凌晨「現場拆機」！抱2大台想走人　警當場揪他行竊

孝女為探病父車騎半路沒油！向路人借錢不斷被拒　暖警出手了

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

開輔助駕駛疑未注意路況　休旅車猛撞緩撞車釀2傷

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

台版N號房！拍裸照送iPhone　自稱「台蘿教主」騙86人...6噁男慘了

桃園逆子勒殺母親！伴屍7hrs後自首　國民法官開審...今開庭協商

撞人畫面曝！22歲男醉駕500萬M4跑車出事了　連撞2車酒測達1.41

車停高鐵站旁「砰砰砰3聲」車身被打凹　玻璃秒變蜘蛛網

呂秋遠討30萬律師費被控詐欺！今獲不起訴　北檢：契約認知不同

襲臀2次挨告求饒沒用　基隆男急喊「我現在都遠離女性」

粉紅夾腳拖太搶眼！車手走出超商露馬腳　30天領百萬遭巡邏警逮捕

閃對向來車！花蓮自小客飛20公尺「衝田裡撞樹」　女駕駛送醫不治

超狂冷氣師傅凌晨「現場拆機」！抱2大台想走人　警當場揪他行竊

孝女為探病父車騎半路沒油！向路人借錢不斷被拒　暖警出手了

2024年經濟軟著陸債券吸睛　施羅德：以多元債彈性布局

尹錫悅「天籟美聲」　和NewJeans入選《紐約時報》年度最時尚人物

日本「3子女家庭」將免大學學費！東京取消排富條款　念高中不用錢

假的！網傳情治機關監聽資料外洩　法務部籲：不要散佈

藍黨團主張最低工資須隨CPI調整、要能跟韓國相比　批法案淪賴肉票

台版N號房！拍裸照送iPhone　自稱「台蘿教主」騙86人...6噁男慘了

群創打造AI智能科技超市　全家FamiSuper東森一號店首亮相

同學用「掃把」狠敲後腦！國中生慘被打成植物人　家屬心碎發文

台商搶感冒藥「到中國賣5倍價」　藥師公會急監控：大量採購要通報

《蔚藍檔案》全球累計營收破4億美金　日本玩家狂課金貢獻75％

社會熱門新聞

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

弘仁會小弟揭「台灣詐騙」最新基地：400人被囚

快訊／民眾誤報直升機卡電塔　警消確認無異常

沒戴口罩遭規勸竟殺人　紙雕師二審逃死

女董抓包夫藏13性愛片　主角竟是閨蜜

被影射是小三！高虹安怒告周玉蔻2罪名吞敗

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」大回堵

新竹車站40行人「無視救護車」爽過馬路

外送給錯　男衝店家大吵噴掉18萬

女友劈腿想賣草　工程師判關2年8個月

更多熱門

相關新聞

即／宜蘭2官警涉洩密被帶走　縣警局+交通隊遭搜索

即／宜蘭2官警涉洩密被帶走　縣警局+交通隊遭搜索

警政署4日派員到宜蘭縣警局交通隊及宜蘭警分局執行搜索，帶走交通隊劉姓警務員及宜蘭警分局偵查隊邱姓小隊長。遭帶走的2人曾在同一偵查隊共事，疑似違法查詢個資涉嫌洩密罪，宜蘭地檢署目前正複訊中。

天津「打虎悍將」升高院副院長 周永康孫政才「無期徒刑」都他判的

天津「打虎悍將」升高院副院長 周永康孫政才「無期徒刑」都他判的

馬文君發表慶富獵雷艦案紀錄影片

馬文君發表慶富獵雷艦案紀錄影片

即／三重偵查隊1警遭搜索帶走　分局急發聲明

即／三重偵查隊1警遭搜索帶走　分局急發聲明

軍官集體淪共諜案　高檢署起訴

軍官集體淪共諜案　高檢署起訴

關鍵字：

內神通外鬼大雅警分局洩密毒販劉正雄霧峰警分局

讀者迴響

熱門新聞

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

鄭浩均要右肘TJ手術　明年恐報銷

遭爆欠薪、拖欠貨款　廷鑫重訊回應

月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面