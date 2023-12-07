台中警驚爆臥底內鬼！6度外洩緝賭掃毒行動　判刑2年3月不給緩刑

▲台中地院將劉判刑2年3月，不予緩刑。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市時任霧峰警分局偵查佐劉正雄，在今年分局偵辦毒品案期間內神通外鬼，攜帶檢察官辦案的卷宗與張姓毒販見面，導致張男順利潛逃出國，至今仍逍遙法外；劉又被查出，他2016年任職第六警分局小隊長時， 將警方查緝賭博專案日期外洩給博弈網站友人，台中地院依偽造文書、洩密等罪判刑2年3月，並痛斥若給予緩刑，其他兢兢業業、如履薄冰的執法人員將情何以堪，不予宣告緩刑。可上訴。

判決指出，霧峰警分局今年4月偵辦網路販毒案，查緝李姓藥頭到案，李男供出張姓男子為乾燥大麻花來源之一，張男向劉正雄打聽案情，劉竟持檢察官辦案卷宗，與張男在南投一家紓壓會館碰面，張男得知警方緝毒情資，5月19日從金門小三通管道出境，滯留大陸迄今未歸。

檢警又查出，劉正雄擔任台中市第六警分局小隊長期間，於2016年5月20日以LINE向涉嫌經營網路博弈的友人張男（與毒品案張男為同一人）告知「5月24日至5月26日是特別日子，找時間聚聚」，張問「什麼特別日子」，劉正雄說「專」、「案」，「大家都看得懂，只有你問什麼特別」等語，將警方查緝賭博專案的日期洩漏給張男。

另外，劉正雄也於2020年任職霧峰分局期間，透過警局內部查詢系統幫毒犯查知有烏日分局的偵防車跟監，洩漏警方辦案行蹤。

法官審酌，劉身為第一線執法者，應奉公守法、廉潔自守，卻利用職務將警方偵辦案件的情資內容外洩，對國家公權力、法秩序傷害甚鉅，仍給予緩刑，其他兢兢業業、如履薄冰之執法人員將情何以堪？考量犯罪時間橫跨7年之久、洩密6次，難認是一時失慮而不慎觸法，依洩密、個資法、公務員登載不實文書等罪，將劉判刑2年3月，其中1年1月得易科罰金、易服勞役，不給緩刑。

據查，劉在今年6月間因涉貪汙案遭羈押並停職，後經台中地檢署認貪汙案罪證不足，改依洩密、個資、偽造文書等罪起訴，劉復職；後來劉又被查出第六警分局的洩密案，日前判決出爐認定有罪，目前台中市警局正準備下達停職令。

劉在今年8月15日調任大雅警分局，大雅警分局今日針對此案表示，近日劉的判決出爐，其中1案有期徒刑不得易科罰金、不得易服社會勞動及緩刑，將依警察人員人事條例第29條第1項第5款報局辦理劉員停職事宜，待停職令送達本分局之翌日起執行。

▲劉姓偵查佐目前調任大雅警分局。（圖／截取自Google Maps）