台中國小童被撞！警方即日起「大執法」　上下課時段駐守

▲轄內發生國小女童行走斑馬線遭撞，大雅警分局即日起展開交通大執法。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區今（29）日上午發生1名國小女童穿越斑馬線時，遭一輛黑色轎車撞飛倒地，令人看了心驚膽跳，所幸女童僅左膝受傷，經送醫無大礙。對此，轄區大雅警分局即日起，要針對轄內學區周邊擴大執法，於學生上、下課時段編排警力駐守，大雅警籲請用路人行經學校附近時，務必放慢速度，觀察有無行人通行，以確保學生安全。

僑忠國小10歲潘姓女學童，今天上午7時許上學途中，打算穿越行人穿越道，但她疑未注意左方來車，才剛起步就遭由賴姓女駕駛（42歲）的黑色轎車從側面撞擊。

路口監視器顯示，女童直盯著右方來車，但未確認左方是否有車，不過賴女駛近行人穿越道時，也未見有明顯減速情形，待女童起步動身，就遭賴女撞飛約2公尺，女童痛得無法起身，附近協助指揮交通志工見狀也衝上前關心。

▲▼ 女童遭賴女車輛撞成「ㄑ」字型，隨後再摔飛約2公尺，痛得無法起身。（圖／翻自記者爆料網）

所幸女童醫檢後僅膝蓋輕傷，沒有大礙。然而此案已引起轄區警方台中市大雅警分局高度重視，即日起要對於轄內校園周邊擴大「車輛不停讓行人」大執法，針對大門緊臨主要幹道的學校，於上、下課時段編排警力駐守，此專案從今日起至3月15日止，將視情況調整延長。

警方指出，將持續針對「路口不停讓行人」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等違規項目加強取締；其中本案賴姓女駕駛所涉犯的情形，已造成女童受傷，為觸犯道交條例第44條第4項「車輛行近行人穿越道未暫停讓行人先行通過」，將處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕照1年。

而同樣犯下「車輛行近行人穿越道未暫停讓行人先行通過」之行為，但未造成行人受傷者，則觸犯道交條例第44項第2條，也要開罰1200元至6000元。

▲大雅警分局即日起針對轄內校園周邊，於上、下課時段編排警力駐守。（圖／記者白珈陽翻攝）

大雅警分局表示，已針對轄區易肇事路口，邀請路權單位進行會勘，透過改善號誌、標線等硬體，並加強定點守望攔檢、輔以架設攝影機全程蒐證，以提升行人安全；警方也呼籲，行人通過路口時，應注意紅綠燈或行人專用號誌，於綠燈時注意左右來車確認安全無虞後，儘速通過行人穿越道，更切記勿邊走邊滑手機，集中注意力避免危險發生。