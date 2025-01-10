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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「看見家鄉・抵家影展」南投場　小導演展現在地風情驚艷四方

▲▼埔里鎮廖志城鎮長（左二）親臨抵家影展南投場現場，為在地的埔里國中孩子們拍攝出的家鄉紀錄片成果，深感榮耀。抵家影展南投場於1月4日在南投埔里玉衡宮通天堂前舉辦，南投縣埔里國中、彰化縣鹿港國小及彰化福興回流團隊帶來精采的家鄉紀錄片。（圖／台灣看見家鄉推廣教育協會提供）

▲埔里鎮廖志城（左二）親臨抵家影展南投場，為在地的埔里國中孩子們打氣。（圖／台灣看見家鄉推廣教育協會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

由「台灣看見家鄉推廣教育協會」持續推動的「看見家鄉．永續豐年」計畫，今年邁入第八年。協會繼日前成功舉行「看見家鄉・抵家影展」台南場後，再於日前接力舉辦影展南投場。南投場舉行時有許多地方人士前來共襄盛舉，也展現小導演眼中的南投在地風情。

第二場的「抵家影展#南投場」，於4日在南投埔里玉衡宮通天堂前舉辦，參展成員包含南投縣埔里國中、彰化縣鹿港國小及彰化福興回流團隊，青年隊輔近半年手把手帶領孩子探索家鄉，製作屬於自己家鄉的紀錄片。

其中的彰化福興回流團隊的《阮庄ㄟ守護神》榮獲「青年組最佳技術獎」；埔里國中回流團隊的《擺脫垃圾山 Let’s Battle》勇奪神腦科技文教基金會舉辦之2024年第16屆原鄉踏查紀錄片競賽「青年組優選」，成績斐然。

影展開始前還規劃有抵家市集的擺攤，孩子精心準備家鄉小物進行義賣，例如彰化鹿港的糕點、彰化福興的種子吊飾、埔里國中的在地特產等，透過販售，讓孩子與賓客有進一步的對話，讓更多人認識孩子們的家鄉特色。開場前的暖場表演邀請主場的埔里國中，帶來精采的音樂演奏，另外，全國知名的埔里國中女壘隊也共襄盛舉，表演青春歡樂的舞曲，與大家同樂。

當天有諸多在地賓客蒞臨，有埔里鎮長廖志城、縣議員、立委及校長等，共襄盛舉。他們對於小導演們小小年紀就能觀察出家鄉特點，並以獨特視角完成一部家鄉紀錄片，深表驚艷。映後座談分享中，小導演們及師長對於看見家鄉計畫內容及帶來的成長都表達深刻的感謝，希望找到不同的家鄉主題，明年繼續回流，一起看見家鄉。

▼抵家影展南投場於南投埔里玉衡宮通天堂前舉辦。（圖／台灣看見家鄉推廣教育協會提供）

▲▼埔里鎮廖志城鎮長（左二）親臨抵家影展南投場現場，為在地的埔里國中孩子們拍攝出的家鄉紀錄片成果，深感榮耀。抵家影展南投場於1月4日在南投埔里玉衡宮通天堂前舉辦，南投縣埔里國中、彰化縣鹿港國小及彰化福興回流團隊帶來精采的家鄉紀錄片。（圖／台灣看見家鄉推廣教育協會提供）

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