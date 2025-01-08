「5個超夯工作」年薪逾300萬！AI顧問最搶手　最高薪是它

▲AI興起之後，也對勞動力市場造成巨大影響。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

社群媒體領英（LinkedIn）7日公布新興職業年度報告，最搶手職缺包括AI顧問、物理治療師、職涯發展經理，其中5項工作的平均年薪超過10萬美元，最高薪的則是永續專業人才。

LinkedIn根據2022年1月到2024年7月，網站上成長最快速的職位名稱，整理出熱門工作排行榜。求職與職業發展首席編輯希曼（Andrew Seaman）向CNBC透露，這些工作反映出形塑勞動力市場的2大趨勢，第一是AI技術日益普及，第二是演唱會及旅行等真人服務體驗的需求復甦。

►AI工程師

平均年薪：10萬6386美元（約新台幣350萬元）。

工作內容：研發、執行和訓練AI模型及演算法，使用程式語言創造智慧系統，進行在傳統上需要人類智慧完成的任務。

►AI顧問

平均年薪：11萬3566美元（約新台幣373萬元）。

工作內容：針對企業或組織如何使用AI技術，改善業務營運、提升產品生產，提供專業建議。

►物理治療師

平均年薪：9萬6695美元（約新台幣318萬元）。

工作內容：評估與治療患者，協助舒緩疼痛，提高活動能力，避免受傷或者舊傷復發。

►職涯發展經理

平均年薪：8萬644美元（約新台幣265萬元）。

工作內容：設計與執行培訓計畫，使員工技能符合公司目標，讓職員在既有及新興領域提升技能。

►旅遊顧問

平均：年薪4萬8925美元（約新台幣160萬元）。

工作內容：根據客戶的偏好與預算，協助規畫與預訂旅遊安排，包括交通、住宿與活動。

►活動協調員

平均年薪：5萬890美元（約新台幣167萬元）。

工作內容：組織並執行社交、企業、非營利組織的活動，職責通常包括後勤管理，例如調度、供應商管理、預算分配。

►研發總監

平均年薪：9萬2386美元（約新台幣303萬元）。

工作內容：監督組織的募款策略，從捐贈者關係到投資組合管理，確保企業或非營利活動的財政支持。

►外部銷售代表

平均年薪：7萬8042美元（約新台幣256萬元）。

工作內容：向潛在或既有客戶販售產品或服務，建立客戶關係，協助企業達成銷售目標。

►永續專業人才

平均年薪：12萬2624美元（約新台幣403萬元）。

工作內容：分析組織的環境保護、社會責任、公司治理（ESG）活動，設計策略以減緩潛在傷害，促成負責任的資源使用，以及正面的社會影響。

►保全或警衛

平均年薪：3萬9591美元（約新台幣130萬元）。

工作內容：監控與保護房地產、人員及資產，應對潛在威脅，確保整體安全。