TPOC／藍白立委不滿意度過半　破8成認同若做不好「民眾有權罷免」

▲TPOC調查「三黨立委滿意度」。（圖／TPOC提供）



記者杜冠霖／台北報導

TPOC台灣議題研究中心今（15日）公布最新民調，對於各政黨立委表現滿意度部分，民進黨42.7%、國民黨33.6%、民眾黨29%，不滿意度部分，則是國民黨、民眾黨立委雙雙破五成；另外，對於近日熱議罷免話題，破八成民眾認為若立委做不好，民眾有權罷免，也有55.9%認為國民黨團要推提高罷免門檻方案並不合理。

民調顯示，對民進黨立委表現，有42.7%表達滿意、41.3%不滿意、16.1%無明確意見；國民黨立委部分，則有33.6%、51.3%不滿意、15.2%無明確意見；另外，有29%對民眾黨立委滿意、53.3%不滿意、17.7%無明確意見，對於藍白立委不滿意度雙雙飆破五成。

另外，民調也顯示，高達80.1%的民眾同意，如果立委做不好，人民有權利可以罷免他，14.3%反對。對於國民黨提案將罷免門檻提高到「同意罷免的票數比當初當選的得票還要多」，則有33.7%民眾認為合理、55.9%認為不合理。

民調由TPOC台灣議題研究中心調查，調查日期是2025年01月10日至2025年01月11日。調查地區為戶籍於台閩地區22縣市，且年滿20歲的一般民眾。有效樣本為1,079份，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.98個百分點內。