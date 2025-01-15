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女大生按摩熟睡遭店長硬上　「非常噁心」對話曝

高雄某知名按摩店爆出連環性侵案，且受害者不只一位，男店長捲相關爭議仍繼續接客。（圖／本刊影音組攝）

▲高雄某知名按摩店爆出連環性侵案，且受害者不只一位，男店長捲相關爭議仍繼續接客。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

高雄市楠梓區某按摩會館近期爆出性侵爭議，受害人小花（化名）出面指控遭到店長歐男以「指侵」及「下體進入」等方式侵犯，於社群上爆料後竟發現自己並非個案，引來不少女網友指出也受到不當對待，爆出相關爭議後傳出男店長絲毫不受影響繼續接客，讓受害人難以接受。

據了解，該按摩店在當地頗有名氣，採全預約制，目前店內目前男師傅只有一位，主打「客製化精油SPA按摩」，最低時數一小時，價格以1000元起跳，而歐男在經歷性侵風波後，如今竟仍繼續接客。

小花說，她原是該間店的常客，歐男卻3度趁著店內沒其他人時，對她指侵和性侵，自己也因此罹患憂鬱症，這才社群上曝光自身遭遇，貼文發出後馬上收到多位女網友私訊，分享自己也遭騷擾的經驗。

根據女網友A傳給小花的訊息，她稱自己按摩多次，首度遇上第一次遇到男師傅跨坐到她的背上，問她：「喘的過氣嗎？」不僅撫摸她的臉頰，且按壓到上胸位置，甚至趁其不注意時扯其衣服，辯稱想看後背的刺青。

網友B也向小花表示，她上門按摩時，男師傅不時會用下體磨蹭她的頭部，讓她直呼「非常噁心」，還有網友分享自己友人的經驗，表示友人C一開始是給女師傅按後來突然換成男師傅，也是一樣要求她翻到正面，從鎖骨下手且將魔爪一路向下延伸，遭到制止後男師傅才讓她翻回背面。

受害者Ｃ女向小花痛訴遭侵犯過程，對於男店長行為感到相當噁心。（圖／民眾提供）

▲受害者Ｃ女向小花痛訴遭侵犯過程，對於男店長行為感到相當噁心。（圖／民眾提供）

被害人更不僅於此，有2位女大學生2024年6月前往按摩，其中一人在熟睡時遭歐男猥褻，甚至被性侵「硬上」，歐男得逞後還食髓知味，他又趁著服務另名女大學生時硬抱對方，女大生奮力反抗，仍被壓在牆上強吻5分鐘得逞。

橋頭地檢署調查，發現歐男以低價策略吸引附近大學生上門，再誆稱「按摩治病」等話術，對涉世未深的女學生實施侵犯，審理後13日依趁機性交和趁機猥褻罪起訴歐男，而歐男在調查期間多次傳訊、打電話騷擾被害人，遭檢方求處重刑。

「不懂為甚麼他還可以繼續接客人。」小花氣憤表示，都已經涉及這麼多被害人，卻還是無法讓其付出代價，出面以自身經歷警示大眾，藉由社會大眾的關注度及網絡的影響力，希望不要再有下個受害者出現。

男店長承諾小花願意給予補償，同意給付部分和解金10萬，卻在付完錢後立刻改口。（圖／民眾提供）

▲男店長承諾小花願意給予補償，同意給付部分和解金10萬，卻在付完錢後立刻改口。（圖／民眾提供）

警方提醒，女性友人在挑選按摩店家時除了選擇經營正規、評價良好的按摩店外，也可進一步確認按摩師是否擁有合法執業執照或專業資格證書。初次前往按摩店可請家人、朋友陪同，告訴店家或按摩師你希望的按摩部位和方式，並明確告知要避開的部位。

警方呼籲，民眾在按摩過程中應時刻保持警覺，不必要的靠近或試圖進行親密接觸，應立即表達不適，並告知這樣的動作讓你不舒服，若按摩師並未改善甚至忽視消費者感受，請立即停止服務，迅速離開包間尋求外界的幫助。

記者致電歐姓男店長了解相關事宜，歐男針對小花指控表示，目前還有與女大生有妨礙性自主、性騷等案件在身，因此不想與小花進行對峙甚至是發生衝突，認為對方期間在網路上的爆料內容多為不實指控。

小花事發後罹患憂鬱症，至今仍需求助身心科服藥穩定病情。（圖／民眾提供）

▲小花事發後罹患憂鬱症，至今仍需求助身心科服藥穩定病情。（圖／民眾提供）

至於涉及兩名女大生的妨礙性自主案件，歐男透露一件已被起訴，另一件則是偵查中，「我承認我犯了不應該犯的錯，我對不起兩名女大生，希望能彌補並向她們道歉」，提到會負起全責接受司法的審判。

歐男牽涉多起性騷、性侵爭議，坦言所有案件老婆都被蒙在鼓裡，事件爆發後於14日起不在擔任該店按摩師，也撤除合夥人的身分，老婆知悉其作為後也無法接受，目前正在打離婚官司。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀
逞慾狼師傅1／高雄知名按摩店連續性侵　受害人被「強行進入」慘罹憂鬱症
韌性醫療很任性1／戰時醫療徵召藥師？學注射縫合醫、藥喬不攏
原始連結

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