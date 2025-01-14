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明變天「全台溼答答」　新一波冷氣團再凍「溫度驟降9度」

▲▼圍巾,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷氣團明天南下，加上水氣多，北台灣濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(14日)白天天氣穩定，不過晚間起水氣增多，各地有降雨出現，明天將變天，新一波冷氣團南下，北部、東北部高溫驟降7到9度，台南以北到宜蘭空曠地區低溫下探8度，明天各地溼答答，北台灣感受濕冷，冷空氣將影響到周六清晨，周六白天將可回溫。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，冷空氣減弱，今天(14日)白天天氣大致穩定，雖下半天起南方雲系會逐漸北上，各地雲量漸增多，不過降雨要等到入夜後才會慢慢出現，各地有些降雨，雨勢不大。各地白天還是有陽光，白天溫度比昨天更高一些，北部、東半部高溫可到21到23度，中部、南部高溫有機會到23到25度。

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不過明天周三(15日)天氣又將有明顯變化，吳聖宇說明，南方雲系北上情況在明天會最明顯，水氣偏多，各地有短暫陣雨，雨勢不大，但降雨機會高。幸好南方雲系到了周四(16日)逐漸離開，降雨範圍縮減到東北季風迎風面的大台北、東半部，西半部可望恢復多雲或有陽光的天氣型態。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周五到周六(17日~18日)白天受乾冷空氣影響，水氣更為減少，各地多雲到晴，吳聖宇指出，最快要等到周六(18日)晚間至周日(19日)白天，才會有微弱鋒面掠過台灣附近，到時候各地雲量增多，北部、東半部以及中南部山區有局部短暫陣雨，不過這波鋒面的結構並不好，而且通過很快，降雨應該影響有限。

吳聖宇提醒，新一波大陸冷氣團將在明天南下，東北季風明顯增強，且帶來較強的冷空氣，配合降雨，各地白天高溫明顯下降轉冷，預估明天北部、東北部白天高溫只剩下14到16度，比今天下降7到9度，中部及花東高溫也會降到19到21度，比今天下降3到6度，南部明天白天高溫21到22度，比今天下降2到3度，北台灣感受上可能會特別濕冷。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

明晚到周四、周五將是冷空氣較強時刻，甚至到周六清晨都還是有低溫發生的機會，吳聖宇分析，雖天氣逐漸轉為乾冷，不過要留意輻射冷卻作用，預估台南以北到宜蘭一帶空曠地區有8到10度低溫，高屏、花東空曠地區也可能有11到13度低溫，至於台北市區低溫估落在12到14度之間。這波冷空氣預料是大陸冷氣團等級，但整體溫度還是蠻冷的。

吳聖宇表示，周六白天起溫度會逐漸上升，周日回升的幅度又會更多一點，要等到周日晚間微弱鋒面掠過後，東北季風再度增強，溫度才又會有下降的趨勢。

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