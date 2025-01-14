林秉文未登通緝犯查緝網！刑事局稱未協請發布　新北地院回應了

▲林秉文113年12月27日遭發布通緝。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

涉及88會館的林秉文113年遭檢方起訴，並獲得300萬元交保，未料全案審理期間，林秉文卻四度無故未到，因此遭新北地院沒收300萬保釋金並發布通緝。但民眾黨立委黃國昌13日質詢時卻抨擊，刑事局的「通緝犯查緝系統」完全沒有林秉文相關資訊；刑事局則於昨晚澄清，表示是新北地院未協請發布查緝專刊所致。對此，新北地院今(14日)做出回應。

新北地院指出，113年12月27日即對被告林秉文發布通緝，同日即傳送電子檔及分別寄送通緝書予內政部警政署、海洋委員會海巡署偵防分署，請協助緝捕歸案法辦，並將副本抄送臺灣高等檢察署、內政部移民署、新北市政府警察局等單位。而內政部警政署亦已公布於「查捕逃犯網路公告查詢」平台。

關於刑事局之「重要緊急查緝專案」部分，因依該署訂定之警察機關犯罪及要案資料通報作業規定第9點、第8點規定，司法機關發布之通緝暨協尋資料，由司法院及法務部每日逕以電子檔傳送內政部警政署，再由該署資訊室轉錄「查捕逃犯處理系統」資料庫，並由接獲通緝書之警察機關負責線上核校；各級警察機關送刊之要案(緊急)查緝專刊暨要案協尋專刊資料，經該署核定後輸入「查捕逃犯處理系統」，並通報各警察機關轉知逕自該署知識網-警政知識庫中「要案(緊急)查緝專刊」功能及刑事警察局網站查詢。

新北地院表示已將上開通緝書寄送內政部警政署，並透過司法院傳送系統傳送電子檔，是否登載於上開「重要緊急查緝專案」，係屬警政機關依前開規定自行斟酌處理，「報載需由本院另行發文刑事警察局始得刊載上開專案，尚有誤會。」