北京去年GDP成長5.2％　市長坦言消費不振、外資下降

▲北京市市長殷勇作政府工作報告。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

北京市人大會議今（14）日開幕，北京市市長殷勇作政府工作報告時坦言，面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，去（2024）年北京消費不振、外資下降，全市經濟成長率為5.2％左右；今年預期成長目標為「5％左右」，且新增至少10萬大學畢業生崗位。

北京市第十六屆人大第三次會議開幕會今日上午在北京會議中心舉行，殷勇作政府工作報告，並分別審查北京市2024年與2025年的國民經濟和社會發展計畫的執行情況與計畫草案，以及兩年度的預算報告。下午則是代表團或小組會。

殷勇指出，預計2024年全市地區生產總值增長5.2％左右，一般公共預算收入增長3.1％，城鎮調查失業率4.1％左右，居民人均可支配收入增長4.5％左右，居民消費價格漲幅0.1％。

據報告，去年北京地區進出口總額超過3.5兆元（人民幣，下同）；城鎮新增就業29.9萬人。

殷勇指出，去年，北京實施20個城中村改造項目，積極促進房地產市場止跌回穩。此外，主動實施逆周期調節，一般公共預算支出規模8397億元、增5.3％，新設政府投資基金擴展至8個投資領域、帶動社會投資286億元。

不過殷勇坦言，「我們也清醒地看到面臨的困難和挑戰」，主要是消費不振，外資下降，一些產業面臨增長壓力，部分企業特別是中小微企業生產經營較為困難；關鍵核心技術突破仍有不足，高質量科技供給需要持續加強，科技成果轉化應用還不順暢；居民收入增長不足，就業總量壓力和結構性矛盾加大。

對於2025年經濟社會發展主要預期目標，報告提出：「地區生產總值增長5％左右、努力爭取更好結果」，一般公共預算收入增長4％左右，城鎮調查失業率控制在5％以內，居民消費價格漲幅2％左右，居民收入增長與經濟增長同步。

殷勇說，今年將推出促進高質量充分就業的實施意見，建立就業影響評估機制，實現城鎮新增就業不少於26萬人。歸集發布不少於10萬個大專院校畢業生就業崗位。

▼北京市第十六屆人民代表大會第三次會議14日開幕。（圖／記者陳冠宇攝）