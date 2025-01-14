北京人大開幕　展望2025：積極開展與港澳台交流合作

▲北京市市長殷勇作政府工作報告。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／北京報導

北京市人大會議今（14）日開幕，北京市市長殷勇作政府工作報告時表示，2025年北京將繼續擴大高水準對外開放，並積極開展與港澳台交流合作，做好外事、僑務工作。

北京市第十六屆人大第三次會議開幕會今日上午在北京會議中心舉行，殷勇作政府工作報告，並分別審查北京市2024年與2025年的國民經濟和社會發展計畫的執行情況與計畫草案，以及兩年度的預算報告。下午則是代表團或小組會。

殷勇於報告中提到2025年工作總體要求和重點任務，其中，在擴大高水準對外開放方面，他表示，要對接國際高標準經貿規則，編製服務業擴大開放3.0方案；落實國家自由貿易試驗區提升戰略，推動重點領域全產業鏈開放。

殷勇強調，要落實外商投資准入管理制度，推動電信、醫療、教育、文化等領域有序擴大開放，爭取更多標誌性外資項目落地。

他說，要健全利用國際活動開展招商引資工作機制，提升中國國際服務貿易交易會、中關村論壇、金融街論壇、北京文化論壇等平台國際影響力。

殷勇還提到，要落實高質量共建「一帶一路」機制，積極開展與港澳台交流合作，扎實做好外事、僑務工作。

該份報告中，還有另一處提及台灣，是殷勇在總結2024年工作回顧時表示，「向所有關心支持首都建設的香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞、海外僑胞和國際友人，表示衷心的感謝」。

▼北京市第十六屆人民代表大會第三次會議14日開幕。（圖／記者陳冠宇攝）



