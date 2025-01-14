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社會 社會焦點 保障人權

詐團話務跳板！國際電話轉「DMT」成台灣門號　刑事局半年扣14台

記者邱中岳／台北報導

刑事局電信偵查大隊第一隊發現詐騙集團利用「DMT設備」，將網路電話轉換成一般月租型、易付卡型門號打給被害人，讓被害人誤以為是台灣門號，更容易取信被害人進而詐取財物，警方在半年內逮捕11人，並查扣14台DMT設備、門號929張以及現金350萬元。

警方調查，國內電信業者配合全面推動國際電話語音警示後，假冒檢警、銀行行員、電商客服或親友等手法詐騙國人之各類境外電信詐欺機房，由原本竄改「886」、「02」或「09」等開頭電話號碼發話，逐步轉向透過國內DMT話務設備轉接落地。

▲▼警方半年內在台陸續查獲DMT話務設備，可將網路電話以台灣門號發送，取信被害人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方半年內在台陸續查獲DMT話務設備，可將網路電話以台灣門號發送，取信被害人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方還查出，DMT話務設備是搭配卡池設備，插用國內行動門號SIM卡實施詐騙，企圖繞過國際電話語音警示機制，使得近期國內DMT詐欺話務轉接機房數量有增加趨勢，其中主要機器來源，都是從大陸某科技廠商，以兩岸集運或快遞方式出貨至台灣詐團成員手上。

警方也針對出現大量詐騙話務地點，從2024年6月至12月止，在新北市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市等地區查獲11處DMT話務轉接機房與洗錢水房，共拘捕犯嫌11人，扣得DMT設備14台、卡池2台、收發簡訊用貓池2台等相關設備及行動門號SIM卡929張。

▲▼警方半年內在台陸續查獲DMT話務設備，可將網路電話以台灣門號發送，取信被害人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲DMT設備可將網路電話以台灣門號發送給被害人，警方半年查扣14台以及929張人頭卡。（圖／記者邱中岳翻攝）

詐騙集團深知該設備會被警方查緝，所以均放置在車輛上，以不斷移動的方式躲避警方追查；或是找隱密地點藏放，並由技術人員遠端協助設置，如以平均月通話量5000筆計算，所查扣11處機房設備已可減少每月5萬餘通詐騙電話落地。

警方發現，DMT話務設備從中國大陸科技廠商進口，價格從5萬元至26萬元不等，價格區分依照上面可以容納的台灣門號SIM卡數為計價基準，如果可以插越多卡片則可以跳不同選擇，所以價格相對就比較高。

▲▼警方半年內在台陸續查獲DMT話務設備，可將網路電話以台灣門號發送，取信被害人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，其中1名在新竹負責以車載送DMT話務設備的24歲黃姓男子，被警方鎖定將車停放在新竹某停車場，但在7月底發生車禍，不明原因撞上路邊消防栓，因車輛毀損嚴重，黃還將車上DMT話務設備轉移至其他嫌疑人，警方原本逮人計畫因此延誤半個月才執行。

警方呼籲，為避免詐騙案件發生、維護民眾財產安全，刑事警察局將與電信業者合作，研析電信詐欺集團犯罪情資，加強查緝國內各類詐欺機房及話務轉接據點；另提醒民眾如接獲顯示國內行動門號之不明來電，仍須提高警覺小心求證。

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國際電話DMT台灣門號刑事局

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