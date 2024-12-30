幫忙一起抓壞人！彰化女信了「拿房子抵押千萬」　遭詐2200萬

▲刑事局中打近日破獲中部某詐團，發現有被害人被騙抵押房屋，遭詐取2200萬。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

刑事局中打分析大數據案件，發現中部有詐團假冒檢警單位，鎖定持有房屋的民眾騙取金錢，其中一名蔡女先是被騙了900萬現金，又被以涉入案件「幫忙抓壞人」名義，要求將房屋抵押千萬，結果遭指定貸款經銷商、配合地政士聯手詐騙，金額高達2200萬。陳姓車手頭遭押，旗下2名車手另案發監執行。

刑事局中打偵二隊指出，該詐團多以民眾涉入刑事案件為由，要求被害人交付金融帳戶跟密碼監管，再由同夥的貸款經銷商、金主以及地政士勾串，讓被害者一步一步掉入陷阱。

▲該詐團與地政士合作，協助被害人貸款。（圖／記者許權毅翻攝）



經查，一名蔡女持有彰化房屋遭鎖定，先是被騙取900萬現金，與陳姓車手頭等人進行面交，遭榨乾後，又被詐團冒充假檢警欺騙，要求拿房屋貸款，並且指定跟一名邱姓貸款經銷商聯繫，再由配合的金主與幕後地政士介入，成功貸款上千萬元，導致蔡女一口氣被騙了2200萬元。

經警方鎖定詐團動向，趁陳姓車手頭與一名陳姓被害人要面交75萬時逮人，並溯源逮捕邱姓經銷商，幕後黃姓、張姓地政士等人。據了解，涉案車手每次成功取款後，能分別抽取1至2%佣金，地政士等人則可以抽取6％左右。

全案經警詢後移送彰化地檢署，邱姓貸款經銷商15萬交保，陳姓車手頭聲押獲准，旗下2車手則因另案發監執行。