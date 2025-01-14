誇張！嘉義男「衝綠燈快車道」攔車搭乘　後方駕駛騎士都在叭

記者翁伊森／嘉義報導

這樣攔車實在危險！嘉義市一男子從吳鳳北路旁機車道，揮手攔下正由機車道轉向汽車快車道上的自小客車隨即離去，突如其來的狀況讓路過騎士及駕駛都嚇了一跳，並按喇叭提醒；目前不清楚男子是搭友人車輛或是多元計程車，但多元計程車駕駛表示，快車道載客會被處罰，他們都會建議站在路旁或約定地點，若遇到這樣的乘客，絕對揮手不載。

▲嘉義一男子於快車道攔車搭乘險釀車禍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

這起攔車案發生嘉義市吳鳳北路，該路段平時車流輛大、車速也不慢；當天下午4時許，一男子從機車車道跑向斑馬線，一路跑到分隔島旁搖手示意，攔下一台由機車道正要開進快車道外側的車輛，男子隨後開右後車門上車，完全不顧自己安危及後方車輛，停在禁駛機車快車道上的轎車等男子上車後，隨即揚長而去，瞬間叭聲四起！

一名機車騎士說，「實在很誇張啊，蠻誇張的，這是行動搭車嗎？現在避免行人地獄，訴求行人優先，但這樣的行為對於車道上的騎士或駕駛也蠻危險的，騎摩托車的要閃，有時候為了閃，搞不好撞到下一台車，然後那台車或人就跑了。」

另一名計程車司機表示，一般開在中線或者內線就不敢接客，很危險，會跟對方舉手說不可搭乘，這種攔車法實在危險，恐怕也搭不上。

嘉義市警局表示，有關影片中駕駛人於快車道臨時停車,業已違反道路交通管理處條例第56條第1項第1 款在禁止臨時停車處所停車規定，處新臺幣600 元以上1200百元以下罰鍰。



警方呼籲行人應確實遵守交通安全規則，行車守秩序，避免發生事故，造成自己受傷害也影響他人安全。

