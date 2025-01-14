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社會 社會焦點 保障人權

屏東安泰醫院火警9死！全院違建率超過3300%　今強制拆除畫面曝

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東縣安泰醫院2024年10月3日清晨發生嚴重火警，奪走9條人命。屏東縣政府前往稽查，發現安泰醫院5棟建築物都存在嚴重違建問題，以全院合法建築面積來算，有一半是違建，縣府日前往院內張貼公告，今（14）日縣府強制拆除團隊進駐，於10時許進行拆除。對此，安泰醫院表示，將配合縣府拆除團隊作業，違建部分與縣府保持密切聯繫進行補照作業。

▲▼ 屏東縣安泰醫院拆除 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣安泰醫院違建進行拆除。（圖／記者陳崑福攝，下同）

縣府表示，安泰醫院院區內的A、B、C、D棟及復健大樓，都有大規模違建，其中大火中死傷最嚴重的D棟，經東港地政事務所實地現場勘驗測量，D棟西南側動力中心，是領有使用執照的一層樓機房，領照面積僅45.68 平方公尺，卻垂直增建成地上五層，違建面積高達1510平方公尺，違建率超過3300%。D棟主建築則利用東南側法定空地，垂直增建地上六層，領照面積10618平方公尺，違建面積4490平方公尺，違建率42.3%，也就是說，D棟加上動力中心，違建面積合計多達6000平方公尺。

▲▼ 屏東縣安泰醫院拆除 。（圖／記者陳崑福翻攝）

由於院方在D棟大樓違建樓層達二層以上提供營業，內部設置醫院維生系統，包含緊急發電機、其他相關供電、供氧設備，違建規模及違規使用情節嚴重，影響公共安全甚鉅；縣府在完成行政程序，確認屏東地檢署調查東港安泰醫院火警案已無證據保全必要，加上目前建物內無病患或工作人員，決定以專案方式優先執行拆除作業。

縣府1月3日派員前往東港安泰醫院，在D棟大樓及電力中心張貼拆除公告，訂14日前往拆除違建，限期院方10日內清除內部物品，逾期視同廢棄物，同時通知台電、自來水公司停止供電供水。

▲▼ 屏東縣安泰醫院拆除 。（圖／記者陳崑福翻攝）

至於安泰醫院其餘的A、B、C棟及復建大樓，經東港鎮公所查報結果，每一棟的違建情況亦嚴重，甚至院區範圍內的法定空地興建二層樓的無照違建，出租給全家超商使用；對面還有650平方公尺的總務辦公室，也同樣是無照違建，估算全院合法建築面積約21830平方公尺，違建面積約10310平方公尺，總違建率約47.2%，也就是，全院範圍內幾近一半是未申請建照的違法建築物。

今縣府強制拆除團隊進駐進行拆除，安泰醫院表示，經山陀兒複合性災難重創，感謝縣府後續針對本院公安改善的指導與督促，本院積極配合縣府作業並持續改善，並遵從法令辦理。本院已完成拆除工程發包，並正陸續拆除實質違建部分，今日縣府強制拆除團隊進駐，本院亦將配合縣府拆除團隊作業。

▲▼ 屏東縣安泰醫院拆除 。（圖／記者陳崑福翻攝）

安泰醫院說明，針對程序違建部分，本院亦積極與縣府保持密切聯繫進行補照作業，並以增購土地或轉為醫療專區等模式增加容積獎勵。本院現亟待重建並恢復醫療量能，重建的作業與程序，期盼縣府給予安泰醫院正向的輔導與協助，為保障屏東鄉親的醫療權益共同努力。

縣府指出，安泰醫院D棟主建築利用東南側法定空地，垂直增建地上六層，領照面積10618平方公尺，違建面積4490平方公尺；D棟西南側動力中心，領有使用執照的為一層樓機房，面積僅45.68平方公尺，卻垂直增建成地上五層，違建面積高達1510平方公尺，D棟加上動力中心違建面積合計達6000平方公尺，即為此次拆除的主要範圍。

由於D棟大樓及動力中心內部樓層仍有室內裝潢，縣府擔心拆除過程中如果出現火星可能會有引發二次公安的危險，將逐層先拆內裝，再拆解鋼骨結構等，整體作業估計最長約2個月完成。

至於安泰醫院於縣府公告拆除後，分別於1月6日、8日來文縣府告知將自行拆除，依內政部營建署（國土署）針對相關適法疑義2008年的函釋，即「違章建築通知補行申請執照，逾期未補辦經通知拆除者，雖在執行拆除前違建人依上開函規定申請補照，惟其通知拆除之期限依法仍不得准許延緩。」縣府因此依原訂日期執行強制拆除，相關費用依建築法96-1條第一項規定，強制拆除之建築物均不予補償，其拆除費用由建築物所有人負擔。
 

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