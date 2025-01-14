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男友揪拍AV！她情慾解放「直接改行當女優」　羞曝嗨玩3人行

▲▼男友揪拍AV！她情慾解放「直接改行當女優」　羞曝嗨玩3人行。（圖／翻攝Instagram@itsmycookiejar）

▲Cookie被男友說服之後，轉行成為AV女優。（圖／翻攝Instagram@itsmycookiejar，下同。）

記者吳美依／綜合報導

外國AV女優Cookie透露，她當初是在男友極力說服之下，開始拍攝色情片，甚至嘗試了3P關係。最終，情侶倆都辭去原本的工作，加入成人平台OnlyFans，全職拍攝成人內容。

Cookie在podcast節目「Plug Talk」表示，在認識男友前，她從未跟別人發生一夜情，對於拍A片也沒有任何興趣，「我總是想著，我是一名接受過大學教育的女性，我不需要拍A片！」

Cookie回憶，第一次拍A片時，她光是上鏡頭都覺得很尷尬，「臉紅得跟蕃茄一樣」，不得不戴上眼罩。不過，與男友多次嘗試之後，「我變得更自在，並且心想『哇，這很好玩耶！』」

▲▼男友揪拍AV！她情慾解放「直接改行當女優」　羞曝嗨玩3人行。（圖／翻攝Instagram@itsmycookiejar）

▲▼男友揪拍AV！她情慾解放「直接改行當女優」　羞曝嗨玩3人行。（圖／翻攝Instagram@itsmycookiejar）

此外，男友也提議讓另一個女人加入他們的性關係。Cookie表示，男友現在會在她面前，跟其他女人上床，「而我有時只是坐在那邊看。我想撫摸她和他，親吻他，做任何事情。但我不會說，我出現任何一點忌妒和憤怒。」

Cookie宣稱，自己開始拍攝A片的第一個月，就賺進原本月薪3倍的收入。由於報酬太豐厚，讓她決定辭去工作，成為一名全職的AV女星，男友也跟著加入拍片事業。

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