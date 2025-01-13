中捷紅線「提早10年動工？」交長陳世凱：全力協助加速推動

▲交通部長陳世凱出席道安記者會。（圖／記者李姿慧攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院交通委員會今（13）日考察「台中地區交通建設」，交通部長陳世凱承諾，將全力協助加速推動台中捷運紅線計畫，以讓台中市民最快速度受惠。此次考察由立法委員黃健豪主導，並獲得立法院副院長江啟臣、國民黨台中市立委廖偉翔、楊瓊瓔、民進黨立委何欣純等多位地方民代的參與。

台中市交通局針對中捷紅線的規劃進行說明，該線路預計長11.8公里，將從豐原、潭子、洲際棒球場、十四期重劃區，再往南串聯中捷綠線文心崇德站，最後走到中國醫藥大學附設醫院商圈附近。交通部近期已同意補助捷運紅線可行性研究，明後年度核定經費共計1170萬元，市府也將編列自籌款830萬元，以總經費2000萬元來進行後續的招標作業。

廖偉翔表示，台中捷運目前規劃為多線齊發，雖然帶來一定的好處，但也可能面臨困境，呼籲市府相關單位儘速準備可行性研究所需資料，以縮短研究期程；並建議市府留意民眾需求考量路線的規劃，同時也希望中央與地方能夠跨黨派密切合作，造福台中市民。

對於紅線捷運原訂於2036年啟動評估規劃，黃健豪表示，他希望能提早10年開始，以期在2036年能完工。他認為，這條從崇德路開始，沿北區、北屯區到潭子的路線對台中市交通動脈非常重要，提早規劃、動工，就能紓解崇德路的壅塞問題。

交長陳世凱指出，台中市藉由捷運烏日文心北屯線(綠線)延伸大坑及彰化、崇德豐原線(紅線)及台中機場捷運(橘線)等捷運路網推動，串接水湳轉運中心、北屯、潭子及豐原等重要節點，發揮捷運路網串聯地方發展效能，交通部將全力支持台中地區的交通建設。

陳世凱強調，捷運計畫建設可帶動地方發展，促進產業升級效果，並籲請台中市政府團隊妥善規劃捷運烏日文心北屯(綠線)延伸線綜合規劃及崇德豐原線(紅線)可行性研究，並加速完成水湳轉運中心工程，發揮公共運輸串聯地方發展效能，活絡地方產業及創造多元經濟發展。