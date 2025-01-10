北市男「衛生紙藏蟲蟲」越南托運回台　51隻闖關失敗遭滅絕

▲台北市一名賴姓男子從越南購買南洋大兜蟲等有害昆蟲遭法辦。（示意圖，與本案無關／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名賴姓男子從越南購買南洋大兜蟲、黃邊鬼豔鍬形蟲、烈焰步行蟲及越南銀背鱗毛角金龜等多種昆蟲，共計51隻。他特意用衛生紙包裹昆蟲，並將其藏匿於托運行李中，與一般物品混雜，企圖掩人耳目。然而，這一手法未能逃過海關檢查，最終遭查獲，隨即被函送法辦。士林地檢署偵查後，依違反植物防疫檢疫法起訴。

賴男於2024年9月在越南購得大批昆蟲，分別是南洋大兜蟲24隻、黃邊鬼豔鍬形蟲6隻、烈焰步行蟲13隻、越南銀背鱗毛角金龜8隻。為減少運輸過程中昆蟲肢體損壞，賴男特地用衛生紙包裹昆蟲，並將裝有昆蟲的容器藏於托運行李中，與一般行李物品混在一起。

賴男先自越南搭機至日本，再於9月2日晚間21時45分從日本搭乘班機返回台灣，並於9月3日凌晨0時20分在桃園機場第一航廈提取托運行李。然而，海關人員在檢查行李時發現異常，經開箱檢驗，確認內有多種昆蟲。

海關檢查後，立即通報內政部警政署航空警察局進一步調查，並將昆蟲送至國立屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定。經專家確認，這些昆蟲屬於《植物防疫檢疫法》第3條第3款定義的有害生物，輸入必須事先申請許可。上述昆蟲因未經核准輸入，已全數依規定進行銷毀。

賴男對攜帶昆蟲入境的事實供認不諱，檢方根據扣押物照片、登機證影本、檢疫銷毀紀錄等證據，認定賴男的行為已構成《植物防疫檢疫法》第15條第1項第1款及第22條第1項的擅自輸入有害生物罪，依法起訴向法院聲請簡易判決。