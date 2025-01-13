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好市多羽絨衣CP值超高！網讚「被食物耽誤的服飾店」：真的保暖

▲▼好市多被網友稱讚是「被食物耽誤的服飾店」。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多被網友稱讚是「被食物耽誤的服飾店」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

連日低溫冷翻，好市多（Costco）冬季衣服也引發會員在社群討論，一名網友表示本來以為是暖冬「忍忍就過去」，但禁不起這波冷空氣，想起上次黑五許多人推的羽絨衣，馬上入手穿了發現意外保暖，CP值超高，直說是「被食物耽誤的服飾店」。其他網友也呼應「之前買過黑色羽絨，耐髒又很暖」、「好市多的服飾有時候還蠻好買的」、「發熱衣和羽絨衣不錯，買完穿去東京都不怕冷」。

網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」PO文分享，自己原本打算「忍過冬天」，但今年台北超低溫，看到很多人分享好市多冬衣，身邊也很多人外套在那買，想起黑五看到很多人買的羽絨衣系列，她入手後發現，背心和外套都很保暖，羽絨本身蠻有份量，且設計不老氣，等特價想再買其他款式。

▲▼好市多羽絨衣被網友一致推薦。（圖／翻攝自Costco好市多商品消費心得分享區）

▲好市多羽絨衣被網友一致推薦。（圖／翻攝自Costco好市多商品消費心得分享區）

PO文也引發網友熱烈迴響，其中32 Degrees羽絨衣系列受到好評，包含背心和外套款式。網友紛紛留言，「好市多的羽絨衣有防水還有帽子，單價真的有便宜」、「之前黑五買了兩件輕便款的，真的保暖」、「羽絨背心我家長輩很喜歡，很暖又很輕」、「羊毛領的內搭也很溫暖可以去摸看看」、「我記得有刷毛的褲子，也是很保暖」。

▲對抗低溫，超商也推出暖暖包、發熱衣優惠。（圖／業者提供）

因應低溫，7-ELEVEN超商觀察到，保暖商品臨時購買需求增加，其中以「暖暖包」銷售翻倍，即日起至2月4日推出指定品項暖暖包任選「買1送1」起、小白兔暖包「任選第2件5折」等優惠。

全家便利商店APP「行動購」也推出MORINON女性發熱衣高領衫「買1送1」，使用100%日本素材發熱纖維製造，有吸濕性能，可將身體的濕氣轉換到熱能，產生暖和感，抵抗手腳冰冷。

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