林俊憲稱「罷免應遍地開花」　朱立倫要賴清德放下仇恨共同合作

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

今（13日）是前總統蔣經國逝世37週年的日子，國民黨主席朱立倫一早到大溪頭寮謁陵。針對民進黨立委林俊憲挺民進黨團總召柯建銘罷免藍委，朱立倫表示，台灣禁不起一再這樣鬥，呼籲總統、民進黨主席賴清德要一起放下仇恨、彼此合作，讓台灣能夠更團結。

朱立倫今天前往蔣經國陵寢獻花致敬活動，還包括國民黨副主席夏立言、桃園市長張善政、國民黨秘書長黃健庭、中常委、黨務主管以及多位桃園鄉親等。

朱立倫謁靈後表示，經國先生一生為台灣，保衛台灣、建設台灣，台灣重要公共建設到科技園區、台積電，都是經國先生留給台灣最大的資產、並開啟台灣民主化先端，經國先生精神是所有國民黨人要效法的，「我們永遠懷念經國先生」。

針對總統賴清德日前雖然裁示，立法議事程序外尚有其他救濟權力可行，對民團自主發起的行動予以尊重，但林俊憲卻認為，只要連署門檻達標，民進黨應傾全黨之力投入論述，操作罷免行動遍地開花，朱立倫說，還是希望台灣要和、要團結，而不是要鬥，呼籲所有朋友們包括民進黨朋友們，台灣禁不起一再的這樣鬥，希望民進黨主席賴清德大家一起放下仇恨彼此合作，讓台灣能夠更團結。