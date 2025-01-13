女性4人就有1人膽結石！肥胖、快速減重風險高　醫曝預防要訣

▲膽結石是常見的消化道疾病，尤其痛起來要人命。（圖／門諾醫院提供下同）

記者王兆麟／花蓮報導

55歲的王女士，在某日午餐後，突然感到右上腹劇烈疼痛，甚至延伸到背部，讓她難以忍受。雖然她沒有發燒、嘔吐或腹瀉等常見症狀，但就醫後醫師診斷為膽結石引發的膽絞痛，需立即進行手術緩解疼痛。花蓮門諾醫院一般外科主治醫師楊晉瑞表示，建立少油、少糖的健康飲食習慣、適度運動和定期健檢，可有效減少膽結石的發生率。



醫師表示，膽結石是常見的消化道疾病，尤其痛起來要人命；女性因為荷爾蒙影響，先天血脂比男性高，讓女性膽結石發病率是男性2倍，約每4位女性中就有1人罹患膽結石。大多數膽結石患者是無症狀，但約有20％的患者會出現臨床表現。最典型的症狀是右上腹痛，這種疼痛有時會向背部或右肩放射。如果結石阻塞膽囊管，就會引發劇烈的膽絞痛。疼痛常伴隨噁心、嘔吐、發燒、黃疸（皮膚或眼白變黃）等症狀。

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▲▼楊晉瑞強調肥胖或快速減重會增加膽結石風險，應採取均衡飲食和適量運動，維來維持一個穩定且健康的體重。



楊晉瑞表示，膽汁是由肝臟分泌，透過膽囊儲存、膽管輸送，膽囊只是肝臟旁的一個儲存和濃縮膽汁的「倉庫」。當人們進食，特別是富含油脂的食物時，膽囊會收縮，將膽汁排入十二指腸，幫助消化和吸收脂肪。但膽汁中的膽酸鹽是用來乳化脂質、分解油脂，若過度濃縮，就有可能形成結石。





飲食過於油膩、肥胖、快速減重、高血脂、家族史以及無運動習慣的中、老年人，膽汁中的膽固醇過度濃縮會形成「膽固醇結石」。若罹患肝臟疾病、溶血性貧血、長時間不進食，容易形成「膽色素結石」最常見於反覆發生膽道感染或有肝功能異常的病患。



楊晉瑞表示，大多數需要手術的患者會接受腹腔鏡膽囊切除術，這是一種微創手術，能快速移除膽囊，且恢復期較短。如果病患無法進行手術，醫生可能會建議使用藥物溶解結石，但這類療法效果有限，且膽結石還是容易復發。

▲醫師表示 大多數膽結石患者是無症狀，但約有20％的患者會出現臨床表現。



膽結石可能導致多種併發症，最常見的是急性膽囊炎。當結石阻塞膽囊管後，膽汁無法正常排出，膽囊內壓力增加，導致發炎。如果炎症未得到及時處理，膽囊甚至可能破裂，引發腹膜炎，這是潛在的致命危險。此外；反覆發作的慢性膽囊炎也會增加罹患膽囊癌的風險，儘管膽囊癌較為罕見，但90％的膽囊癌患者都有膽結石病史，不可不防。



楊晉瑞強調，肥胖或快速減重會增加膽結石風險，因此應採取均衡飲食和適量運動，來維持一個穩定且健康的體重。務必避免高脂肪、高膽固醇食物，應多攝取富含纖維的蔬菜和全穀類食物。民眾要定時進食，長時間空腹或不規律的飲食習慣可能干擾膽汁的正常分泌，從而增加膽結石形成的風險。

