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7年築夢成真！李宗盛賣老厝捐建長照園區　門諾年華樓落成

▲▼門諾醫院吉安長照園區歷經七年籌建舉辦建物落成禮拜。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲門諾醫院吉安長照園區歷經七年籌建舉辦建物落成禮拜。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾醫院吉安長照園區歷經七年籌建日前舉辦建物落成禮拜，開放式無圍籬的園區設計將結合各界力量一同陪伴長者樂齡、終老。知名音樂人李宗盛出售北投家屋捐建的「年華樓」造型獨特，兼具綠建築、環保、慈愛與奉獻的設計理念，可提供60名長者安養照護。

 花蓮縣副縣長顏新章、衛生局長朱家祥及門諾會醫療財團法人董事長賴史忠等歷任董事、總執行長張文信、副總執行長莊永鑣、特助賈漢生、吉安鄉長游淑貞、建築師黃聲遠以及長照部等各單位主管出席為落成感恩禮拜獻上祝福。現場藉由牧師的引領禱告及讚美的詩歌，祈求長照整合服務中心「年華樓」及失智家屋「湧愛樓」成為長者避風港、長照生力軍。

▲▼門諾醫院吉安長照園區歷經七年籌建舉辦建物落成禮拜。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
捐建人李宗盛因故無法出席落成禮拜，他事先錄製影片向各界集結的善心鞠躬表達感謝。李宗盛表示，感謝各位親愛的朋友、門諾的同工與各位尊貴來賓的到來，「年華樓」這些年經過大家的努力，及主的保守與指引下終於完工，今天這個聚會只是個開始，他相信再所有人持續努力下，將會為花蓮帶來更多的愛、更多的正能量與更多的希望。
 
李宗盛將媽媽當年為他準備的北投溫暖家屋變賣，捐建門諾綜合式長照機構日間照顧中心大樓，盼能照顧更多的老人。他為感念父母的愛而將日照中心大樓以雙親名字「李仲年先生、潘雪華女士」各取一字命名為「年華樓」。同時，也為失智家屋代言協助募集資金，並期望為長者服務有愛，愛如泉水般的湧出，因此為失智家屋大樓命名為「湧愛樓」。

▲▼門諾醫院吉安長照園區歷經七年籌建舉辦建物落成禮拜。（圖／門諾醫院提供，下同）

居中牽線完成捐助、興建工作的門諾醫療法人資開中心特助賈漢生表示，他感謝門諾團隊、捐助人及工程人員戮力完成吉安長照園區的付出。同時對於高齡96歲的吳水雲前縣長蒞臨，他特別表達由衷敬意，感謝他長期以來對花蓮地方建設的關懷與貢獻。賈漢生說，建物的落成完工只是個開始，照顧需要被幫助長輩的任務接踵而來，他相信在主的支持下，並在眾人的見證下，門諾長照服務的拓展，將邁入新的里程碑。
 
花蓮縣副縣長顏新章表示，花蓮因為有大家的無私奉獻成為寶地，長照服侍長者更是重中之重，他相信「花蓮有你們將變得更好」縣政府將全力配合各種社會福利進展，務必讓在地成為長者幸福之地。
 
門諾醫療財團法人董事長賴史忠表示，社會變遷、人口老化，長者的照顧工作是重中之重，今天不只是這兩棟建築物落成，更是嶄新一頁的開始。如今的使命就是確保每位長者都能夠在舒適、安全、尊嚴的環境中，獲得以人為本、全方位的關懷與照顧。他強調，白髮是老年人的尊容，敬畏長者就如同敬畏神一樣。

▲▼門諾醫院吉安長照園區歷經七年籌建舉辦建物落成禮拜。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
門諾法人總執行長張文信表示，衷心感謝李宗盛及各捐助人多年來對公益事業的堅持與投入。李宗盛不僅慷慨捐助資金支持門諾長照服務的建立，還積極參與各類宣傳活動，利用自身的影響力喚起社會對長照需求的重視，這份真心與付出，讓我們深感溫暖，將一直激勵著我們前行。
 
張文信強調，讓這份愛的蝴蝶效應一直發散出去；全新落成的「年華樓」強調與自然融合，建物外形像一顆從天而降的蛇紋石，內部每一個窗戶造型各異其趣，向東可直視洄瀾灣，轉頭西望則見到巍峨高山，景色宜人。長照結合醫療讓長輩照顧加倍。

▲▼門諾醫院吉安長照園區歷經七年籌建舉辦建物落成禮拜。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
門諾吉安園區的規劃中，年華大樓提供的日間照護，透過長照2.0政策將能照顧周邊社區60位長輩，而湧愛樓更是補足了目前花蓮最欠缺的團體失智家屋，同時當中還會有5床優先作為照顧弱勢失智患者使用，而照護費用不足的部分也會透過社會大眾的愛心捐款補足。除此之外，園區也會設置居家服務中心，為花蓮較欠缺居家服務的區域提供全人居家服務。

門諾感謝社會善心人士熱心慷慨的捐款，將秉持著神給予的愛，用心照顧每一位長者，讓長輩晚年生活能夠過得安心有尊嚴。

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