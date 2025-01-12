林佳龍將任總統特使出訪友邦帛琉　16日出席惠恕仁就職典禮

▲賴清德指派林佳龍擔任總統特使出訪帛琉，出席帛琉總統的就職典禮。（圖／外交部提供，下同）



記者陶本和／台北報導

台灣太平洋友邦帛琉去年（2024） 11 月舉行總統大選，總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）成功連任、過去曾擔任副總統的歐宜樓（Raynold Oilouch）則再次當選副總統，帛琉新任正副總統就職典禮將在1月16日舉行。為展現台帛友好邦誼，在總統賴清德指示下，外交部長林佳龍將以總統特使身分率團前往出席帛琉正副總統就職典禮。

去年11月30日到12月6日，賴清德「繁榮南島 智慧永續」之旅出訪太平洋友邦，並與惠恕仁進行雙邊會談，更到帛琉國會發表演說，當時惠恕仁就提及期盼與台灣深化經貿合作，賴清德也十分重視並鼓勵台帛強化雙邊經貿合作。

由於產業界表達赴帛琉投資的可能性與期待，惠恕仁過去也曾來台出席世界台商會活動並與台商互動交流，此次也邀請台商出席總統就職典禮共襄盛舉。涉外官員表示，這次林佳龍擔任總統特使訪帛，特別籌組產業考察團一同前往帛琉，不只實現台、帛兩位總統的期盼，力推實踐「榮邦計畫」，也進一步鞏固與友邦的合作關係。

該位官員指出，林佳龍將帛琉視為「榮邦計畫」重點國家之一，過去在帛琉遭遇中國「觀光武器化」手段脅迫外交轉向時，林佳龍就曾牽線世界台灣商會亞洲總會（亞總）籌組投資考察團前往帛琉「固邦」，這次也實現「願做台商後盾」的承諾，積極促成產業考察團與總統特使團一同赴訪帛琉。

據了解，產業團此行在帛琉期間除將考察潛在投資地點外，也預計聽取帛方簡報，了解帛琉投資環境與產業發展情形，並與帛琉政府及產業界商談投資及經貿合作事宜。

此外，由於近年中國在太平洋區域積極擴張，透過各種威嚇利誘及經濟脅迫等各種手段擴張勢力並挖我邦交國牆腳，中國還曾透過官方媒體散播有關帛琉的不實資訊，聲稱帛琉旅遊「不安全」，意圖影響旅客赴帛琉觀光意願，藉此衝擊帛琉經濟。回顧去年年初，惠恕仁曾致函美國參議員，表示中國以「訂滿帛琉所有飯店房間」開價換取帛琉與台灣斷交。

去年 8 月間，惠恕仁在專訪中表示，中國以「觀光產業武器化」（weaponizing tourism）為手段打壓帛琉觀光產業，亦曾多次示警帛琉遭中方以金援利誘、經濟脅迫方式逼迫外交轉向。當時林佳龍甫上任外交部長3個月，他隨即聯繫世亞總籌組投資考察團前往帛琉，並號召社會各界到帛琉觀光旅遊，以實際行動相挺台灣友邦，給予帛琉最大的支持，不僅呼應「總合外交」政策，也體現「人人都是外交官」的精神。

為回應台灣政府與民間的善意，惠恕仁也在去年 9 月底訪問高雄，出席世界台商總會第三十屆年會，林佳龍並與賴清德一同見證世界台商會與帛琉駐台大使歐儒侃簽署「促進帛琉觀光發展及投資聯合聲明」，賴清德並鼓勵世界台商總會成員赴帛琉旅遊，體驗帛琉之美，也發掘帛琉投資的商機，盼透過推動經貿外交，借重民間企業豐沛能量強化兩國觀光合作及促進貿易投資。

據掌握，本次產業團將由台灣港務公司董事長李賢義擔任團長，率智慧醫療、觀光旅遊、交通運輸等產業代表同行。此外，長期扎根帛琉的新光醫院、在台灣與友邦國際合作扮演重要角色的中華電信、國合會、國經協會，也都將派要角一同前往帛琉。

涉外官員表示，盼在經貿外交和榮邦計畫基礎上，促進台帛產業進一步對接合作，深化兩國經貿合作，落實帛琉作為「榮邦計畫」重點推動國家的目標。

涉外官員強調，惠恕仁過去來台期間與台商建立良好溝通管道，雙邊廣泛互動和交流，惠也知悉外交部正推動「榮邦計畫」，於是邀請企業界好友及在帛琉具投資開發潛力的產業代表在總統就職典禮期間赴訪，進一步深化台帛夥伴關係。

他也說，去年是台帛兩國建交 25 週年、也是帛琉獨立 30 週年，雙方在各領域的合作與互動交流達到新的里程碑，盼在 2025 年初始，便能藉來自台灣的總統特使團和產業考察團赴訪成功展望「下一個 25 年」，攜手共促印太地區的和平與繁榮。